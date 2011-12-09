Английский наполовину

Я сравнительно регулярно бываю в одном отделении Московского областного банка. Следуя современным трендам, он запустил свою платежную систему, называется она МОПС (вероятно, Московский Областной Платежная Система), хорошо запоминающееся название, правда, банк слишком серьезен, чтобы в качестве символа использовать собаку соответствующей породы.
На стене офиса за стойкой операционистов наклеен плакат с рекламой системы, по сути, там написан только адрес сайта системы: www.moneymops.ru. Money - это я понимаю ... но mops я тоже понимаю .
PS. Хорошо не в домене .com сайт разместили
Комментарии 2
стушвабры.
Громко смеюсь)))
Те, кто знает, как money отмыть mops'ой.
Я бы на месте регулятора задумался...