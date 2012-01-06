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Новое слово в русском

06.01.2012 13:16 1 1 313 просмотров
Новые слова в языке появляются постоянно, в предыдущем посте я писал про "наполовину английское" доменное имя, но только что я узнал еще одно наполовину английское слово - брендолог.Чтобы никто не усомнился, нет ли там лишней буквы, вот пруфлинк. Интересно, что в соответствующих вакансиях это объявлено как "бренд-менеджер", видимо, чтобы не отпугивать неподготовленных.

В качестве альтернативы "брендологу" я бы серьезно рекомендовал рассмотреть "брендоведа" ... ну или почти серьезно smile:).

Комментарии 1

Алексей  (alif)
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Брендовед - явно исследователь, изучатель-ботаник. Брендолог - суровый решатель проблем, без страха и упрека.
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