Законность и этика

Во многих обсуждениях в Народном рейтинге участники делают заключения о законности или незаконности действий банка. Я не буду сейчас писать о качестве этих заключений, а расскажу прочитанную мной несколько лет назад историю. Здесь было много поводов ее рассказать, но теперь стало можно: банк-участник этой истории больше не пострадает от того (или не приобретет новых клиентов), что она станет известна в нашей стране.
Прочитана история была мной в газете одной европейской страны в поезде. Дорога занимала два с половиной часа, WiFi в поезде бесплатно не было, да и ноутбук у меня был тогда без WiFi (да, это было давно и такие ноутбуки еще были), а через GPRS медленно и дорого, поэтому на вокзале я покупал газету, получал в придачу к газете шоколадку и ехал, потребляя то и другое. Это был день, когда в газете была финансовая вкладка.
Там было письмо уже немолодых людей, брата и сестры, им было уже за 70. У них недавно умерла мать, ей было 96. Разбирая ее бумаги, они обнаружили, что за полтора года до смерти она приобрела на 15 тысяч единиц местной валюты паи неких фондов по совету своего банка. Банк немедленно списал за продажу комиссию больше 5% (с покупателя!). Эти люди нашли какой-то инвестиционный проспект и обнаружили, что эти паи предлагались для инвестирования на 5-10 лет. В своем письме в газету они писали, что они вполне состоятельные люди и не нуждаются в деньгах (а рынок с момента покупки упал и паи обесценились), но их удивляет, как можно было предложить такой инвестиционный продукт человеку в таком возрасте. Их мать купила его немедленно, как только ей банк их предложил - она открыла счет в нем в 19 лет, когда вышла замуж, и никогда его не меняла. По их словам, она всегда была уверена, что ее банк заботится о ней, и полностью ему доверяла. Они писали, что их беспокоит то, что подобное неэтичное действие могут сделать и с другими стариками (себя они таковыми, видимо, не считали).
Газета предложила банку ответить на письмо, и ответ был приведен ниже. В нем было сказано примерно следующее: "К сожалению, мы не можем сообщить, какими соображениями руководствовался предложивший нашему многолетнему клиенту эти инвестиции менеджер по продажам, так как он больше не работает в нашем банке. Мы возвращаем комиссию за продажу паев, восстанавливаем первоначальный размер инвестиций, начисляем на них доход в размере 8% годовых (там это считается приличным доходом) и просим считать произошедшее недоразумением".
Юридически, разумеется, банк был прав, старушка была полностью дееспособна, но банк знал, что есть еще и этика.
Комментарии 8
Но в нашей стране тоже унывать в принципе не стоит. Люди они везде одинаковые, есть замечательные а есть и откровенные сволочи.
Приведенный ниже пример конечно гораздо менее примечателен, но тем не менее...
Быть клиентом банка в течение 77 лет... это впечатляет.
У меня младший только писать учиться, но за шоколадку и не такое может сочинить.
- больше причин не поверить, чем поводов поверить. Именно потому, что ключевым в ответе банка было:
А как с остальными, не многолетними, клиентами? Про это в ответе ни слова. Про то, что эти инвестиции - лохотрон и банк наказал виновных в нем, тоже ни слова. Поневоле повторишь: "Не верю!"
Вот из этого описания - то ли глупого, то ли неточного, да бог с ним - я и сделал вывод, что для умершей женщины эти инвестиции были лохотроном.
Вот что важно. )) Если бы паи увеличили свою стоимость, то письмецо хитрых уже немолодых людей, брата и сестры не было бы написано. А так они решили прикинуться "бедными овечками", точнее обозвать так свою мать (благо она уже умерла) и представить монстром банк. Банк правильно не стал ломать копья, а сделал себе рекламу. Хотя банк мог бы заявить, что старушку предупреждал, она все понимала, но надеялась на рост рынка и доходности паев. Что касается того, что паи предлагались для инвестирования на 5-10 лет, то старушка и это понимала, просто хотела оставить хорошее наследство детям в виде доходных ценных бумаг. Вполне естественное желание, кстати. К тому же в таком возрасте тратить деньги обычно не на что, остается инвестировать. Нормальная практика.
Если эта история и в правду имела место быть, то банк не руководствовался этикой, а просто поступил как проще, чтобы не вляпаться в эту историю. ) Не случайно же письмо уже немолодых людей, брата и сестры было направлено в газету, а не в банк. ))