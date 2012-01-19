Законность и этика

Во многих обсуждениях в Народном рейтинге участники делают заключения о законности или незаконности действий банка. Я не буду сейчас писать о качестве этих заключений, а расскажу прочитанную мной несколько лет назад историю. Здесь было много поводов ее рассказать, но теперь стало можно: банк-участник этой истории больше не пострадает от того (или не приобретет новых клиентов), что она станет известна в нашей стране.



Прочитана история была мной в газете одной европейской страны в поезде. Дорога занимала два с половиной часа, WiFi в поезде бесплатно не было, да и ноутбук у меня был тогда без WiFi (да, это было давно и такие ноутбуки еще были), а через GPRS медленно и дорого, поэтому на вокзале я покупал газету, получал в придачу к газете шоколадку и ехал, потребляя то и другое. Это был день, когда в газете была финансовая вкладка.



Там было письмо уже немолодых людей, брата и сестры, им было уже за 70. У них недавно умерла мать, ей было 96. Разбирая ее бумаги, они обнаружили, что за полтора года до смерти она приобрела на 15 тысяч единиц местной валюты паи неких фондов по совету своего банка. Банк немедленно списал за продажу комиссию больше 5% (с покупателя!). Эти люди нашли какой-то инвестиционный проспект и обнаружили, что эти паи предлагались для инвестирования на 5-10 лет. В своем письме в газету они писали, что они вполне состоятельные люди и не нуждаются в деньгах (а рынок с момента покупки упал и паи обесценились), но их удивляет, как можно было предложить такой инвестиционный продукт человеку в таком возрасте. Их мать купила его немедленно, как только ей банк их предложил - она открыла счет в нем в 19 лет, когда вышла замуж, и никогда его не меняла. По их словам, она всегда была уверена, что ее банк заботится о ней, и полностью ему доверяла. Они писали, что их беспокоит то, что подобное неэтичное действие могут сделать и с другими стариками (себя они таковыми, видимо, не считали).



Газета предложила банку ответить на письмо, и ответ был приведен ниже. В нем было сказано примерно следующее: "К сожалению, мы не можем сообщить, какими соображениями руководствовался предложивший нашему многолетнему клиенту эти инвестиции менеджер по продажам, так как он больше не работает в нашем банке. Мы возвращаем комиссию за продажу паев, восстанавливаем первоначальный размер инвестиций, начисляем на них доход в размере 8% годовых (там это считается приличным доходом) и просим считать произошедшее недоразумением".



Юридически, разумеется, банк был прав, старушка была полностью дееспособна, но банк знал, что есть еще и этика.