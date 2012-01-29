Законы сложные и простые

Законы бывают разные. Мы сейчас все видим, как трудно разработать новый механизм техосмотра. Я не буду говорить, что простейшим решением вопроса будет восстановление старого механизма, это можно сделать очень быстро, а затем уже выяснять, почему за полгода или примерно столько чиновники ничего не сделали. После этого уже можно разрабатывать (хорошо-хорошо, продолжать разработку) новую систему. Разумеется, не стоит говорить, что по этому пути не пойдут. Это сложный закон, он затрагивает много правительственных агентств, эффективное взаимодействие которых практически невозможно. Страховые компании, которые тоже планируется включить в систему, робко просят вычеркнуть их из спискаМне в голову пришло, что есть простой закон, который очень-очень нужен. Надо просто-напросто запретить эмиссию банковских карт без чипов. Торгово-сервисные предприятия готовы - все POS-терминалы успешно обрабатывают чиповые карты уже сейчас. Что будет в плюсе - резко сократится число случаев скимминга, так как чип считать и подделать намного сложнее, если не вообще невозможно. Что в минусе - стоимость эмиссии карт, так как чиповые карты дороже карт с магнитной полосой. На мой взгляд, плюсы резко перевешивают минусы.Чтобы банки не очень плакали, вполне можно запретить эмиссию таких карт с, скажем, 1-го января 2013г. К этому времени вполне можно отладить софт в банках-эмитентах, если это требуется, разместить заказы на изготовление чипованных карт, израсходовать запасы пластиковых бланков с магнитной полосой и т.д. Еще, возможно, несколько изменится экономика, так как транзакция с вводом ПИНа может иметь другой interchange.Впрочем, видя, как банки рванулись вводить карты с PayPass (которым негде платить!), не внедряя чип, я думаю, что они вполне переживут изменения в экономике эмиссии карточек.И это будет простой закон.