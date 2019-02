Я тоже терпеливый

В прошлом году премьер-министр Турции объвил о намерении Стамбула бороться за право проведения летних Олимпийских Игр 2020г. Это будет пятая попытка турецкой столицы принять у себя крупнейший спортивный форум человечества.



Я являюсь клиентом турецкоподданного Кредит Европа Банка, у меня там кредитная карточка. Меня все более или менее устраивает, кроме одного: банк берет фиксированную комиссию за внесение наличных на счет карты. Я понимаю, что продвигать безналичные расчеты в массы российских потребителей - важная задача, но есть все основания считать, что банк хочет банально заработать, так как в одних офисах эта комиссия составляет 30 рублей, в других - 20, а вне Москвы вообще отсутствует. Впрочем, ее можно избежать: нужно открыть в отделении, в котором хочешь внести деньги, текущий счет, внести деньги на него, а с него перевести на карточный. Все операции в этой последовательности бесплатны.



Так как я обычно пополняю счет в одном и том же отделении, то там я давно открыл текущий счет, и раз в месяц банк выполняет для меня две бесплатных операции. А что еще делать, если он не хочет выполнять всего одну операцию бесплатно.



А вчера мне пришлось вносить деньги в другом отделении. Ну что же, банку пришлось выполнять для меня и операцию по открытию текущего счета, естественно, бесплатно. Потом он столь же бесплатно для меня его закроет, и все потому, что не хочет выполнять одну операцию бесплатно.



"А причем здесь Олимпийские игры?", спросит порядком раздраженный читатель. А притом, что в какой-то из предыдущих заявочных кампаний Стамбула проморолик кончался титром "Until We Succeed". Лучше бы банку подумать об отмене этой комиссии, потому что мы будем ее обходить так, как написано выше. Until We Succeed.