Я тоже терпеливый

В прошлом году премьер-министр Турции объвил о намерении Стамбула бороться за право проведения летних Олимпийских Игр 2020г. Это будет пятая попытка турецкой столицы принять у себя крупнейший спортивный форум человечества.
Я являюсь клиентом турецкоподданного Кредит Европа Банка, у меня там кредитная карточка. Меня все более или менее устраивает, кроме одного: банк берет фиксированную комиссию за внесение наличных на счет карты. Я понимаю, что продвигать безналичные расчеты в массы российских потребителей - важная задача, но есть все основания считать, что банк хочет банально заработать, так как в одних офисах эта комиссия составляет 30 рублей, в других - 20, а вне Москвы вообще отсутствует. Впрочем, ее можно избежать: нужно открыть в отделении, в котором хочешь внести деньги, текущий счет, внести деньги на него, а с него перевести на карточный. Все операции в этой последовательности бесплатны.
Так как я обычно пополняю счет в одном и том же отделении, то там я давно открыл текущий счет, и раз в месяц банк выполняет для меня две бесплатных операции. А что еще делать, если он не хочет выполнять всего одну операцию бесплатно.
А вчера мне пришлось вносить деньги в другом отделении. Ну что же, банку пришлось выполнять для меня и операцию по открытию текущего счета, естественно, бесплатно. Потом он столь же бесплатно для меня его закроет, и все потому, что не хочет выполнять одну операцию бесплатно.
"А причем здесь Олимпийские игры?", спросит порядком раздраженный читатель. А притом, что в какой-то из предыдущих заявочных кампаний Стамбула проморолик кончался титром "Until We Succeed". Лучше бы банку подумать об отмене этой комиссии, потому что мы будем ее обходить так, как написано выше. Until We Succeed.
Комментарии 1
А вообще "странные" комиссии бывают. Например мне очень нравится комиссия за перевод на счета физ.лиц. 0.5-1% от суммы. У нас в регионе около 40 банков присутствуют. Такую комиссию нашел только у трех.
А кстати... А почему Вы не пробовали безналом пополнять кредитку, например с зарплатной карты? Или тоже комиссия берется?
Когда мне в одном уважаемом банке сказали, что чтобы снять наличные с р/счета нужно завести чековую книжку (100 руб) и платить 1.5% за снятие. Я поступил по другому. Стал платить 0.5% от суммы за перевод с р/счета на счет физ.лица. А там уже снимай не хочу.
Правда операционисточки увидев такую схему обхода чинили всякие препятствия, типа придите один раз принесите платежку, для перевода на текущий счет ФЛ с расчетного, а денька через три уже приходите еще раз за денежками. Но иногда все делали и в один день.
А поползав по этому порталу нашел заведение, в котором наличные с р/счета можно снять бесплатно (в разумных пределах). Опять же используя схему. Только вся схема проводится через интернет и банк эту схему знает и препятствий не чинит.
Может быть Вам Михаил проголосовать ногами из Кредит Европы и не мучиться?