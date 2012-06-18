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Хорошие люди, но не все продумали

18.06.2012 17:37 1 1 344 просмотра
Вообще-то фраза в заголовке - это цитата, взятая из фильма "Хвост виляет собакой". Совершенно выдающийся фильм, снятый во времена того, что в Америке называлось zippergate, а мы знаем как скандал с Моникой Левински.

В данном случае хорошие люди, продумавшие не все - банк "Тиньков Кредитные Системы", обещающий на главной странице своего сайта два билета в Европу. Если присмотреться, то можно увидеть, что билет, а если быть точным, то посадочный талон, там один - на место 25b. И один из двух талонов уникален - он сам на место 25b, а его корешок на место 25с. Вот так-то ...

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