Хорошие люди, но не все продумали

Вообще-то фраза в заголовке - это цитата, взятая из фильма "Хвост виляет собакой". Совершенно выдающийся фильм, снятый во времена того, что в Америке называлось zippergate, а мы знаем как скандал с Моникой Левински.



В данном случае хорошие люди, продумавшие не все - банк "Тиньков Кредитные Системы", обещающий на главной странице своего сайта два билета в Европу. Если присмотреться, то можно увидеть, что билет, а если быть точным, то посадочный талон, там один - на место 25b. И один из двух талонов уникален - он сам на место 25b, а его корешок на место 25с. Вот так-то ...