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Ну и что, помогло? - об исполнении банками одного нормативного акта Банка России

10.10.2012 20:50 3 1 757 просмотров
Уже больше девяти месяцев банки должны указывать размер комиссии по операциям с картами в каждом чеке, так решил Банк России, вот ссылка об этом на этом ресурсе.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3501533.

Я сразу написал, что сформулировал бы соответствующий документ иначе, чтобы банкам не пришлось перешивать софт десятков (сотен?) тысяч терминалов в точках приема, зачем увеличивать издержки банков просто так.

Прошло время, интереса ради я иногда смотрю на чеки, чтобы понять, как выполняется соответствующее указание. Итак, ИКЕА, эквайер КредитЕвропаБанк - ни слова о комиссии, Ашан, эквайер неизвестен - ни слова, Enter, эквайер Связной Банк - ни слова. Я назвал три крупнейших сетевых ритейлера и могу привести еще десятки примеров, по моим наблюдениям не более 30% чеков содержат указание о размере комиссии.

И зачем развивать кипучую деятельность по регулированию, если неисполнение нормативов ничем не грозит? Пойду посмотрю в словаре "профанация", не тот ли это случай ...

Комментарии 3

Илья В.  (Stavrik)
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Оплата картами за покупки в магазинах - изначально бесплатная для пользователя картами операция. Упомянуто в всех тарифах любых банков...
Вот там где комиссии реально могут быть - справка о сумме комиссии в чеке присутствует..
Shtirlitz  (Shtirlitz)
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Действительно, причем тут торговые точки, если оплата бесплатная.
Там где я обслуживаюсь, вроде бы всегда написано "Комиссия 0%"

А при снятии в банкомате пишется что-то вроде этого: "Банк комиссию не берет", подразумевается, что комиссия берется тем банком, кто эмитировал карту.
Михаил О  (Michael1969)
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Господа,

во-первых, за оплату картой деньги может брать торговая точка, никогда такого не встречали? Называется вот здесь, например, Admin Fee - чтобы не называть Credit Card Fee - но держатели некоторых карт этот сбор не платят, так что "ярлычок" Admin Fee просто создан для ... обмана платежных систем. А в Испании на вокзалах в кассе берут небольшой сбор за оплату кредиткой, и ничего, так что оплата карточкой не всегда бесплатная. Во-вторых, Банк России сказал то, что он сказал по ссылке выше, а именно, что размер комиссии должен указываться на всех чеках ТСП, даже если он нулевой. При этом он отменил вполне разумный предыдущий порядок - комиссия должна была указываться, только если она взималась. Вместо того, чтобы записать в нормативном акте, что отсутствие явного указания комиссии означает, что таковая комиссия не взималась, и такая запись сберегла бы одноразовые издержки банковской индустрии, Банк России решил эти издержки увеличить - "мудрое" решение, не правда ли? - но на своем решении, видимо, не особенно настаивает, раз такое количество эквайеров его не выполняет.

Вот уж в чистом виде "суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
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