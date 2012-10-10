Ну и что, помогло? - об исполнении банками одного нормативного акта Банка России

Уже больше девяти месяцев банки должны указывать размер комиссии по операциям с картами в каждом чеке, так решил Банк России, вот ссылка об этом на этом ресурсе.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3501533.
Я сразу написал, что сформулировал бы соответствующий документ иначе, чтобы банкам не пришлось перешивать софт десятков (сотен?) тысяч терминалов в точках приема, зачем увеличивать издержки банков просто так.
Прошло время, интереса ради я иногда смотрю на чеки, чтобы понять, как выполняется соответствующее указание. Итак, ИКЕА, эквайер КредитЕвропаБанк - ни слова о комиссии, Ашан, эквайер неизвестен - ни слова, Enter, эквайер Связной Банк - ни слова. Я назвал три крупнейших сетевых ритейлера и могу привести еще десятки примеров, по моим наблюдениям не более 30% чеков содержат указание о размере комиссии.
И зачем развивать кипучую деятельность по регулированию, если неисполнение нормативов ничем не грозит? Пойду посмотрю в словаре "профанация", не тот ли это случай ...
Комментарии 3
Вот там где комиссии реально могут быть - справка о сумме комиссии в чеке присутствует..
Там где я обслуживаюсь, вроде бы всегда написано "Комиссия 0%"
А при снятии в банкомате пишется что-то вроде этого: "Банк комиссию не берет", подразумевается, что комиссия берется тем банком, кто эмитировал карту.
во-первых, за оплату картой деньги может брать торговая точка, никогда такого не встречали? Называется вот здесь, например, Admin Fee - чтобы не называть Credit Card Fee - но держатели некоторых карт этот сбор не платят, так что "ярлычок" Admin Fee просто создан для ... обмана платежных систем. А в Испании на вокзалах в кассе берут небольшой сбор за оплату кредиткой, и ничего, так что оплата карточкой не всегда бесплатная. Во-вторых, Банк России сказал то, что он сказал по ссылке выше, а именно, что размер комиссии должен указываться на всех чеках ТСП, даже если он нулевой. При этом он отменил вполне разумный предыдущий порядок - комиссия должна была указываться, только если она взималась. Вместо того, чтобы записать в нормативном акте, что отсутствие явного указания комиссии означает, что таковая комиссия не взималась, и такая запись сберегла бы одноразовые издержки банковской индустрии, Банк России решил эти издержки увеличить - "мудрое" решение, не правда ли? - но на своем решении, видимо, не особенно настаивает, раз такое количество эквайеров его не выполняет.
Вот уж в чистом виде "суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения".