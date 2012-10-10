Ну и что, помогло? - об исполнении банками одного нормативного акта Банка России

Уже больше девяти месяцев банки должны указывать размер комиссии по операциям с картами в каждом чеке, так решил Банк России, вот ссылка об этом на этом ресурсе.Я сразу написал, что сформулировал бы соответствующий документ иначе, чтобы банкам не пришлось перешивать софт десятков (сотен?) тысяч терминалов в точках приема, зачем увеличивать издержки банков просто так.Прошло время, интереса ради я иногда смотрю на чеки, чтобы понять, как выполняется соответствующее указание. Итак, ИКЕА, эквайер КредитЕвропаБанк - ни слова о комиссии, Ашан, эквайер неизвестен - ни слова, Enter, эквайер Связной Банк - ни слова. Я назвал три крупнейших сетевых ритейлера и могу привести еще десятки примеров, по моим наблюдениям не более 30% чеков содержат указание о размере комиссии.И зачем развивать кипучую деятельность по регулированию, если неисполнение нормативов ничем не грозит? Пойду посмотрю в словаре "профанация", не тот ли это случай ...