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А почему бы не подумать? - опрос о транспортном налоге

21.10.2012 09:11 3 1 042 просмотра
Московские власти объявили о том, что транспортный налог будет повышен. Я не собираюсь обсуждать региональные различия в ставках налога, качество дорог и т.д., я хочу поговорить о принципе его исчисления.
Этот налог взимается в зависимости от мощности двигателя. У нас не только это зависит от мощности двигателя: стоимость полисов страховки ОСАГО, что, видимо, разумно - более мощная машина потенциально может нанести больший ущерб при ДТП, тоже растет с ростом мощности. Как правило, более мощная машина потребляет больше бензина, поэтому и уплачиваемый ее владельцем акциз, включенный в цену бензина, тоже выше (да-да, при равном пробеге). В Москве, между тем, основной проблемой являются пробки, а в них 200-сильный Мini мешает существенно меньше, чем 170-сильный Outlander. Как было сказано кем-то в Сети, "если бы все люди, стоящие в этой пробке на внедорожниках, пересели бы на малолитражки, в эту пробку поместилось бы в полтора раза больше людей" (Несмотря на кавычки, цитата неточная, в оригинале упоминался некоторый подвид людей, который здесь не приводится по цензурным соображениям).

Я предлагаю взимать налог в зависимости от размерных характеристик машины, точнее - от ее длины, так как ширина автомобиля не очень варьирует. Пришлось создать опрос , пожалуйста, ответьте.

Комментарии 3

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Никакого отношения к заботе о конкретной группе москвичей (автомобилистах, например) в повышении транспортного налога нет. Вообще никто smile8) не собирается уменьшать длину пробок! Тем более - увеличивая для этого налог на длину автомобиля.
smile:nightmare: Власти Москвы ищут возможность увеличить количество "наличных" у них денег. Здесь налог на авто лишь один из возможных вариантов. Один, но не единственный. Ищите сообщения о других.
Vlad3256  (Vlad3256)
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наблюдал как раз в налоговой по лету. Пришел пенсионер и спорил: "машина та же самая, а налог в 3 раза больше, чем в прошлом году!!! smile:wall: ". на что ему сунули постановление местной думы smile:omg: и посоветовали вообще избавиться от авто, если ему дороговато smile:vnature: А льготу по пенсии (или по инвалидности - точно не помню smile:pardon: ) пообещали учесть в следующем году
Vlad3256  (Vlad3256)
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Пришлось создать опрос , пожалуйста, ответьте. - а результат опроса где можно посмотреть? а то я ответил, а результаты мне не показали smile:oops:
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