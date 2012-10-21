А почему бы не подумать? - опрос о транспортном налоге

Московские власти объявили о том, что транспортный налог будет повышен. Я не собираюсь обсуждать региональные различия в ставках налога, качество дорог и т.д., я хочу поговорить о принципе его исчисления.
Этот налог взимается в зависимости от мощности двигателя. У нас не только это зависит от мощности двигателя: стоимость полисов страховки ОСАГО, что, видимо, разумно - более мощная машина потенциально может нанести больший ущерб при ДТП, тоже растет с ростом мощности. Как правило, более мощная машина потребляет больше бензина, поэтому и уплачиваемый ее владельцем акциз, включенный в цену бензина, тоже выше (да-да, при равном пробеге). В Москве, между тем, основной проблемой являются пробки, а в них 200-сильный Мini мешает существенно меньше, чем 170-сильный Outlander. Как было сказано кем-то в Сети, "если бы все люди, стоящие в этой пробке на внедорожниках, пересели бы на малолитражки, в эту пробку поместилось бы в полтора раза больше людей" (Несмотря на кавычки, цитата неточная, в оригинале упоминался некоторый подвид людей, который здесь не приводится по цензурным соображениям).
Я предлагаю взимать налог в зависимости от размерных характеристик машины, точнее - от ее длины, так как ширина автомобиля не очень варьирует. Пришлось создать опрос , пожалуйста, ответьте.
Комментарии 3
Власти Москвы ищут возможность увеличить количество "наличных" у них денег. Здесь налог на авто лишь один из возможных вариантов. Один, но не единственный. Ищите сообщения о других.