Новая серия роликов Сбербанка

Я не очень много смотрю телевизор, поэтому очередные ролики Сбербанка показались мне новыми. Как и раньше, сошедшие в наш мир олимпийские боги не нашли ничего лучшего, как стать клиентами Сбера. Я, вероятно, не вхожу в целевую аудиторию, поэтому в том, что я не понимаю смысла роликов, ничего ужасного нет, я и не должен их понимать. Правда, я все равно обратил внимание, что проводником продуктов Сбера в широкие массы богов является Гермес, и что-то во мне напряглось, полез в Википедию - так и есть, " бог торговли, прибыли, разумности, ловкости, плутовства, обмана, воровства и красноречия ...".