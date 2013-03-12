Новая серия роликов Сбербанка - 2

Что-то часто стали мне встречаться ролики Сбербанка.



В очередном продвигались кредитки, видимо, не обратил внимания. Я понимаю, что продукт - карточка, потребителю объясняют, что он получает средство исполнения желаний, показывается процесс оплаты. Я понимаю, что когда карточкой проводят через обычный POS-терминал, то ею проводят "кверх ногами" - магнитная полоса так расположена, но в ролике карточки держат неправильно, лишь бы показать саму карточку, это тоже более или менее понятно - мало кто стоит при платеже сбоку от терминала и видит все или задумывается, как именно расположена карточка при платеже. А вот почему Сбер в ролике чиповую карточку считывает по полосе - я не понимаю.