Новый вид карточного мошенничества?

Несколько минут назад я получил смс следующего содержания:



от: 88005553991

Операции по Вашей банковской карте временно приостановлены. Справка //8-800-555-39-91



Не то, чтобы я забеспокоился, я удивился. Если описанное в смс и произошло, то меня должен об этом уведомить банк-эмитент. Чей это телефон, я не знал, хотя у меня есть карта одного банка, который использует такой же префикс бесплатного номера. Этот банк, однако, не стесняется представляться в смс сообщениях.



Я, разумеется, набрал номер, послушал музыку и заверения в том, что мой звонок очень важен, после чего начался разговор с оператором "Службы финансовой безопасности" Алексеем, имевшим какие-то проблемы с дикцией ... ну или очень уставшим. Я сразу спросил, какой банк представляет эта служба - у меня много карт - на что получил ответ, что они представляют не банки, а платежные системы Visa и Mastercard. Я спросил, какая моя карта заблокирована, на что получил потрясающий ответ, что этого мне сказать не могут. "Когда последний раз пользовались картой? Карта сейчас при Вас?" - Ну как же, настаивал я, они же могут по телефону, на который отправлено смс, определить заблокированную карту - на самом деле именно то, что эта служба как-то связала мой мобильник с номером карты и показалось мне подозрительным. "Вы что, думаете, я здесь сам эти смс набираю?", спросил меня оператор. "А какую тогда справку я могу получить у вас, как предлагается в смс? Как я могу знать, что Вы не мошенники?" - "Если Вы считаете нас мошенниками, то обращайтесь напрямую в Ваш банк, это Ваше право, до свидания" - сказал оператор и повесил трубку.



Я проверил, что мои карты не заблокированы, по крайней мере, ни одна из тех, про которую я могу думать. Возможно, это известное мошенничество, а я бесконечно далек от народа, что не знаю о нем. Я практически уверен, что это именно мошенничество, так как если бы существовал центр борьбы с карточным фродом, который бы блокировал карты и даже рассылал бы соответствующие смс, то оператор бы располагал информацией о номере блокированной карты.



Меня поражает техническая подготовка мошенников. Во-первых, бесплатный федеральный номер, во-вторых, рассылка смс с купленного идентификатора. Все это недешево. Еще меня поражает беспринципность телеком-провайдеров, которые готовы продать свои услуги кому угодно.