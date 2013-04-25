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Новый вид карточного мошенничества?

25.04.2013 12:59 11 27 843 просмотра
Несколько минут назад я получил смс следующего содержания:

от: 88005553991
Операции по Вашей банковской карте временно приостановлены. Справка //8-800-555-39-91

Не то, чтобы я забеспокоился, я удивился. Если описанное в смс и произошло, то меня должен об этом уведомить банк-эмитент. Чей это телефон, я не знал, хотя у меня есть карта одного банка, который использует такой же префикс бесплатного номера. Этот банк, однако, не стесняется представляться в смс сообщениях.

Я, разумеется, набрал номер, послушал музыку и заверения в том, что мой звонок очень важен, после чего начался разговор с оператором "Службы финансовой безопасности" Алексеем, имевшим какие-то проблемы с дикцией ... ну или очень уставшим. Я сразу спросил, какой банк представляет эта служба - у меня много карт - на что получил ответ, что они представляют не банки, а платежные системы Visa и Mastercard. Я спросил, какая моя карта заблокирована, на что получил потрясающий ответ, что этого мне сказать не могут. "Когда последний раз пользовались картой? Карта сейчас при Вас?" - Ну как же, настаивал я, они же могут по телефону, на который отправлено смс, определить заблокированную карту - на самом деле именно то, что эта служба как-то связала мой мобильник с номером карты и показалось мне подозрительным. "Вы что, думаете, я здесь сам эти смс набираю?", спросил меня оператор. "А какую тогда справку я могу получить у вас, как предлагается в смс? Как я могу знать, что Вы не мошенники?" - "Если Вы считаете нас мошенниками, то обращайтесь напрямую в Ваш банк, это Ваше право, до свидания" - сказал оператор и повесил трубку.

Я проверил, что мои карты не заблокированы, по крайней мере, ни одна из тех, про которую я могу думать. Возможно, это известное мошенничество, а я бесконечно далек от народа, что не знаю о нем. Я практически уверен, что это именно мошенничество, так как если бы существовал центр борьбы с карточным фродом, который бы блокировал карты и даже рассылал бы соответствующие смс, то оператор бы располагал информацией о номере блокированной карты.

Меня поражает техническая подготовка мошенников. Во-первых, бесплатный федеральный номер, во-вторых, рассылка смс с купленного идентификатора. Все это недешево. Еще меня поражает беспринципность телеком-провайдеров, которые готовы продать свои услуги кому угодно.

Комментарии 11

Ольга Курочкина  (kha)
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Весь ужас в том, что у банков нет единого формата для рассылки смс-сообщений. Даже один и тот же банк присылает мне сообщения, то указывая свой номер, то со словом "Неизвестно". В Вашем случае номер карты не указан. Тут недавно банк МКБ "порадовал" своих клиентов техническим сбоем, разослав списания с карт, совершённые в течение года. Там были указаны четыре цифры номера карты. То есть исходя из этого можно было бы предположить, что в Вашем случае была попытка мошенничества. Но есть ли и в этом отношении единообразие? В общем, если банки будут продолжать в произвольной форме, то это очень облегчит жизнь мошенникам ...
И Денисов  (барбос)
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Полагаю что утечка о номере моб. тел. и о наличии у Вас карты произошла в сотовой компании. Очевидно, у Вас включено смс информирование о движениях ден/средств по карте. Думаю, что мошенники не знали даже Ваше ФИО.
Михаил О  (Michael1969)
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У меня не включено смс-информирование, но, естественно, я получаю от банков уведомления о готовности выписки, коды VbV/MCSC и подобную информацию. Впрочем, можно предположить и просто "ковровую бомбардировку" по мобильным номерам московского региона.
И Денисов  (барбос)
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O,key, тогда, как Вы поняли из беседы, что ОНИ знали о Вас?
У меня в СПб приятелю тоже звонили с такими вопросами - у него много кредитных карт и смс оповещение подключено. У кого доходные/депозитные карты, думаю, такие звонки не поступают. А вообще, если бы была служба, которая собирала, обобщала такие инциденты и анализировала бы, то можно было бы активно бороться с мошенниками, опережая их действия.
Boris Agafontsev
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а сразу после звонка позвонить своему опсосу и заявить о мошенничестве никто не додумался?
Compaq  (Compaq)
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ребёнку пришло sms следующего содержания от +79084004054
"Ваша банковская карта заблокирована! Подробнее по тел 8(499)504-43-53.
Посмеялся, конечно, но передал суть в абон. службу оператора, на симку которого поступило сообщение.
Compaq  (Compaq)
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Кстати, если посмотреть в инете, номер работает довольно давно, и МВД мер не предпринимает. Нашел сообщения с декабря прошлого года
http://zvonki.octo.net/number.aspx/4995044353
Татьяна Турова  (Tatik7)
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Любой банк в смс-ке дает информацию о виде карты и частично о ее номере.
А это мошенники.
И номера бывают разные.
Мне такая смс-ка пришла с родного номера Сбера - 900!
Правда, узнавать информацию предлагали по мобильному номеру, выданому в Свердловской области. smile:D
Я сразу позвонила в в колл-центр Сбера, там с моих слов составили заявления о мошенничестве.
А вот звонить по таким номерам ни в коем случае не стоит. Они разными способами выманивают секретную инфлрмацию, а потом воруют деньги.
fres3  (fres3)
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Здравствуйте, уважаемый Михаил, а у Вас здесь очень интересно, проблема мошенничества с картами очень злободневная!
fres3  (fres3)
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Да, это самый настоящий вид карточного мошенничества, с которым Вы столкнулись, но на удочку мошеннику не попались, эти ребята имеют очень сильную подготовку специалиста в области психологии, за считанные доли секунды определили, что их номер с Вами не прокатит, поэтому и разорвали связь, в противном случае, этого бы не произошло.
Роман Сенин  (heetrs)
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Что за бред я тут читаю? Это 100% мошенничество. Если бы действительно было приостановка обслуживания карты, то об этом сообщил бы только банк эмитент этой карты, так как другие лица, организации знать об этом не могут. Если продолжить с ними разговор то они бы попросили номер карты и прочие данные, которые все банки твердят не раскрывать даже сотрудникам банка.
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