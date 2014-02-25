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В банк теперь - ни ногой

25.02.2014 18:49 5 4 107 просмотров
Я теперь большой, очень большой, настолько, что мой паспорт пора заменить. Я сейчас не буду обсуждать, сколько лет меня смогут узнавать по фотографии, сделанной сейчас, разве что правительство надеется, что я не проживу еще достаточно долго, чтобы измениться до неузнаваемости. У меня совсем другой вопрос: я теперь человек без документа, удостоверяющего мою личность на территории Российской Федерации. Не то, чтобы я чувствую себя неуютно, но вот в банках мне какое-то время деньги получить не через банкомат не удастся. Почему-то мне кажется, что все можно было сделать гораздо разумнее.

Те, кто сумел одолеть первый абзац, догадались, что мне исполнилось 45, мой паспорт в одночасье стал недействительным. Первой отреагировала платежная система "Золотая корона", прямо в день рождения, т.е, вообще говоря, на один день раньше, чем надо бы - при попытке пополнить карту ТКС в "Евросети" она немедленно сообщила оператору, что срок действия документа, связанного с данным номером телефона, истек. Пришлось пополнять суммами, не превышающими 15 000, тогда идентификации плательщика не требуется.

У меня простой вопрос: почему нельзя было установить, что паспорт действует после определенного возраста еще 30 дней. Тогда в течение этих 30 дней человек подавал бы заявление на новый паспорт и ходил бы со старым, еще действующим. А при получении нового сдавал бы старый, тогда у него всегда был бы действующий внутренний паспорт. Мне могут возразить, что "наш народ" - любимое выражение тех, кто любит говорить от имени народа - пошел бы получать новый только после того, как старый закончил бы свое действие. Может быть, не знаю, как весь народ, но тогда у некоторых представителей народа был бы все-таки шанс не оставаться без паспорта, а так нет даже шанса.

Кстати, на новый загранпаспорт можно подавать заявление за полгода до окончания срока его действия, и действующий при этом сдавать не надо. А внутри - ходите без паспортов, и так сойдет.

Комментарии 5

Роман Гольдинер  (amalit215)
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Ваш день рождения, - это первый день 46 года жизни. Так и 1-го января - первый день Нового года, а 31 декабря последний. Так что система сработала корректно.
Михаил О  (Michael1969)
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Это не так.

Дело в том, что время рождения в документах не фиксируется, а потому родился человек в 00:01 или 23:59 - неизвестно. Пусть для простоты он родился 1-го января в 15:00. Тогда в 14:30 1-го января через 45 лет ему еще не будет 45 ПОЛНЫХ лет, а в 15:30 уже будет. Именно поэтому в праве принимают, что такому человеку исполнится 45 в полночь с 1-го на 2-е января, так сказать, наверняка smile:).

Для юристов это вопрос скорее, из разряда казуистики, так как точный возраст мало на что влияет, разве что на возможное максимальное наказание для человека, который совершил тяжкое преступление в 16-ый день рождения, но общий принцип именно таков.
валерий одинцов  (trora)
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н е переживайте- у меня паспорт кончился уже лет 5 назад- и ничего, живу в тайланде, есть загранник и ладно. а внутренний может поменяю- если нелегкая обратно в росию занесет когда нибудь
Сергей Александров  (seral)
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smile:D А что, ты узнал о своём дне рождения только тогда, когда паспорт сдох? Мог бы и заранее подсуетиться.
Александр  (AlexandrNic)
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"В банк теперь - ни ногой!" - на мой взгляд слишком бурная и не совсем справедливая реакция. В конце концов, невозможность оперировать крупными суммами Вашего счёта с просроченным паспортом, это тоже один из элементов защиты Ваших денег. Согласен, не существенный элемент, даже где-то скорее досадный, чем полезный, но всё же стоит ли обижаться на банк за излишнюю бдительность в отношении денег клиента?
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