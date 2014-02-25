В банк теперь - ни ногой

Я теперь большой, очень большой, настолько, что мой паспорт пора заменить. Я сейчас не буду обсуждать, сколько лет меня смогут узнавать по фотографии, сделанной сейчас, разве что правительство надеется, что я не проживу еще достаточно долго, чтобы измениться до неузнаваемости. У меня совсем другой вопрос: я теперь человек без документа, удостоверяющего мою личность на территории Российской Федерации. Не то, чтобы я чувствую себя неуютно, но вот в банках мне какое-то время деньги получить не через банкомат не удастся. Почему-то мне кажется, что все можно было сделать гораздо разумнее.



Те, кто сумел одолеть первый абзац, догадались, что мне исполнилось 45, мой паспорт в одночасье стал недействительным. Первой отреагировала платежная система "Золотая корона", прямо в день рождения, т.е, вообще говоря, на один день раньше, чем надо бы - при попытке пополнить карту ТКС в "Евросети" она немедленно сообщила оператору, что срок действия документа, связанного с данным номером телефона, истек. Пришлось пополнять суммами, не превышающими 15 000, тогда идентификации плательщика не требуется.



У меня простой вопрос: почему нельзя было установить, что паспорт действует после определенного возраста еще 30 дней. Тогда в течение этих 30 дней человек подавал бы заявление на новый паспорт и ходил бы со старым, еще действующим. А при получении нового сдавал бы старый, тогда у него всегда был бы действующий внутренний паспорт. Мне могут возразить, что "наш народ" - любимое выражение тех, кто любит говорить от имени народа - пошел бы получать новый только после того, как старый закончил бы свое действие. Может быть, не знаю, как весь народ, но тогда у некоторых представителей народа был бы все-таки шанс не оставаться без паспорта, а так нет даже шанса.



Кстати, на новый загранпаспорт можно подавать заявление за полгода до окончания срока его действия, и действующий при этом сдавать не надо. А внутри - ходите без паспортов, и так сойдет.