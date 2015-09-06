Неужели у людей нет памяти?

На портале закреплен баннер Росинтербанка с рекламой вклада. Не так давно этот банк просто-напросто ввел запретительную комиссию за пополнение ранее принятых вкладов, так как считал для себя невыгодным пополнение таких вкладов клиентами.



Я не буду сейчас обсуждать вопросы законности такой комиссии, сразу скажу, что считаю ее незаконной. Для тех, кто скажет, что банк имеет право изменять тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, а таких, судя по отзывам здесь. немало - представьте себе, что банк, в котором Вы держите деньги, заявил, что теперь комиссия за получение наличных со счета составляет 95%, за перевод в другой банк - 90%, за карточный платеж - 75%, за внутрибанковский перевод - 100%. Теперь примените свою логику о праве банка на изменение размера комиссий на расчетно-кассовое обслуживание.



Введенная комиссия легко обходилась, но дело даже не в этом. Банк попросту попытался обмануть вкладчиков, а теперь снова предлагает нести в него деньги на вклады.



В связи с этим у меня возникает не только вопрос, вынесенный в заголовок поста, но и другой: это они идиоты или они имеют основания считать идиотами нас?