Как городские легенды указывают на правильное или неправильное использование кредитных карт: мифы и реальность

Существует миф о том, что кредитки подходят только очень дисциплинированным заемщикам. На деле все немного иначе, наличие самой кредитной карты уже дисциплинирует заемщика. Кредитная карта – это не просто карта, это другой образ жизни, как правило, более динамичный и насыщенный покупками.



Правильное использование кредитной карты позволяет эффективно планировать ваш бюджет. Однако, если не знать всех правил и распоряжаться ею бездумно, есть риск погрязнуть в долгах. Финансовая грамотность и элементарная дисциплина – залог вашего успеха в отношениях с банком, выдавшим вам "кредитку".



После оформления кредитной карты банк зачисляет на нее кредитные средства. Вы можете пользоваться этими средствами, либо сняв их в виде наличных, либо расплачиваясь самой картой через терминал в магазинах. Второй вариант по условиям гораздо более выгодный, так как при снятии наличных обычно взимается комиссия и не действует льготный беспроцентный период.



Знания, как правильно обращаться с кредитными картами, являются ценными и просто необходимы на пути к обретению финансовой независимости, а наличие хорошей кредитной истории безусловно необходимо в наши дни.



При правильном использовании кредитной карты – банк платит вам (за счет кэшбэка и процентов). При неправильном использовании кредитной карты – вы платите банку и очень много.



Почему банки вот так легко раздают кредитные карты с большим кредитным лимитом, даже не думая о том, сможет ли клиент вернуть по ней долг. Конечно у клиента возникает большой соблазн пользоваться кредитной картой, но банки не обманывают клиента, в договоре все четко прописано, просто клиент сам должен понимать сколько он потратит и обязан будет вернуть.



Приведем несколько случаев для сравнения, чтобы понять, как городские легенды указывают на правильное или неправильное на использование кредитных карт.



Легенда 1. Как работают кредитки. Все знают, что эти пластиковые штуки зовутся кредитными картами – они быстрые, удобные, а еще позволяют брать с тебя процент кредитным организациям.



Как это работает? Всем нравится покупать вещи. Эти вещи стоят денег, и не у всех их достаточно, чтобы купить все, что им хочется, и ровно тогда, когда им хочется. Кредитные организации одалживают вам денег, чтобы вы купили все сейчас, а им отдали потом. Это называется кредитной линией. Отсюда и слово кредитная карта.



Вы соглашаетесь на то, что все, что вы потратите с этой карты, вам нужно будет вернуть через какой-то период времени. Обычно через месяц. В конце месяца, когда нужно платить, кредитная организация предлагает вам разные способы выплат, чтобы облегчить вам жизнь. Можете вернуть сразу все или чуть-чуть, фишка в том, что с кажущейся более легкой формой выплат из долгов вылезти гораздо сложней, потому что так вы платите больше, чем потратили, сильно больше, а именно этого и хотят кредитные организации.



Смотрите, допустим у вас кредитная линия на 100 000 рублей, предположим, вы расплачиваетесь кредиткой весь месяц, чуток тут, чуток там, киношка, одежда, еда, еще киношка, смартфон с большим экраном, девочки, тачки, рок-н-ролл, ну как обычно. Чем больше вы покупаете, тем сильнее расходуете деньги с кредитки, и в итоге должны вот столько.



Теперь у вас есть выбор, вариант один, отдаете все сразу, стоит это дорого, делать это отнюдь не приятно, но долг исчез, и вы можете смело жить дальше, никаких комиссий и платежей, фактически вы отдали ровно столько, сколько потратили, вариант два, заплатить немного, вы как бы даете кредитной организации понять, что, типа: "Эй, я не могу отдать вам все, что задолжал, но вот вам часть". Вот тот минимум, что вы можете заплатить, делать это очень приятно, ведь вы не теряете кучу денег сразу, но от долга это вас не избавляет. На самом деле именно так кредитные организации и зарабатывают свои деньги, когда в дело вступают проценты. Если вы заплатите минимум, то у вас все еще останется непогашенный остаток, теперь, когда начнется новый месяц, и, кстати, ваша кредитная линия не восстановится полностью, потому что вы все еще должны, вся ваша кредитная линия минус непогашенный остаток, это все, что вы сможете потратить за месяц. Так вот, вернемся к примеру, вы заплатили по минимуму, и наступил новый месяц, подсчитывается определенная часть вашего долга, называемая процентной ставкой, ну короче, это просто процент вашего непогашенного остатка. В конце месяца этот процент добавляется к вашему долгу, так что теперь вы должны все, что осталось с прошлого месяца, все, что вы потратили в этом, плюс процент со всего этого, и у вас снова появляется выбор условий оплаты.



В данном примере мы полагаем, что вы каждый раз доходите до лимита кредитной линии, допустим, вы опять заплатили минимум, начинается новый месяц, вы закупаетесь, а в конце месяца вновь подсчитывается процент и, если вы продолжаете покупать, но при этом каждый раз возвращать минимум, проценты будут все добавляться и добавляться, и все эти деньги в итоге идут кредитным организациям, они так делают деньги, а вы так можете попасть в бесконечный долговой цикл.



Но кредитные организации не всегда плохие, они все-таки одалживают вам деньги. Если вы будете просто каждый раз выплачивать минимум, не тратя ни копейки, то вы много потеряете на процентах, но в итоге отдадите долг, потому что минимальный размер платежа всегда чуть больше ставки.



Теперь представь компанию, которая дала бы вам в долг, но со ставкой всегда больше, чем минимальный размер платежа, именно так делают многие компании, которые выдают моментальные кредиты. Если в кредитных организациях ставка обычно в пределах 24 процентов, то в "моментальном кредитовании" она может быть и 200, и 400, с такими ставками долг легко может выйти из под контроля, и в таком случае имеется повышенный шанс "словить банан" или попасть в кредитную кабалу.



Минимальный платеж? – Неа, не слышал. Если вовремя не внести минимальный платеж, то у вас образуется просроченная задолженность. К тому же за невнесение минимального платежа банки взимают штраф, а также все просрочки будут отражены в вашей кредитной истории.



– Повторим… Во-первых, остерегайтесь компаний, которые выдают быстрые кредиты наличными, потому что их непомерно высокие ставки могут запереть вас в бесконечный долговой цикл, во-вторых, с точки зрения кредитной организации тот, кто выплачивает весь долг каждый месяц и никогда не платит проценты, зовется паразитом, потому что на нем компания не может заработать, так что, когда речь заходит о кредитках, тебе нужно быть паразитом, итак, отдавай все, что задолжал, и отдавай вовремя.



Легенда 2. Поесть в ресторане окрошку – это такая чисто русская тема, там своя аура, свои традиции, и она очень дешевая, но перед этим я хотел бы запечатлеть следующие картины, не знаю, такого вот я никогда раньше не видел, то есть тут чистое небо и туча идет оттуда, там утки летают и очень, очень, очень все красиво, никак иначе как запоминающееся зрелище… И так же я хотел бы рассказать, что у многих возникает такой вопрос, как же получить кредитную карту, не имея кредитной истории в этой стране, у меня тоже этот был вопрос, это был очень проблемный вопрос, потому что нужно же в один день создать эту кредитную историю, чтобы потом купить машину, дом, ну и там по мелочи, и пойти уже дальше.



Ну так вот, я нашел очень простое решение, раньше я ходил в компании разные кредитные, находящиеся в Москве, и мне все отказывали, само собой, у меня же нет никакой кредитной истории, как впрочем и работы, и как они могут доверить мне кредитную карту с деньгами. Поэтому есть такой всем известный банк, даже несколько, один из них, который я использую, называется Сбербанк, другой называется Альфа-Банк, ну еще там несколько, я уверен, и другие есть, о которых я и не знаю, но, скорее всего, в них бы мне не подтвердили кредитную карту.



Я просто взял, написал туда апликейшен, и оформил, вернее мне выдали, кредитную карту, конечно на сумасшедших условиях, то есть карта мне досталась всего лишь на 15 000 рублей, и там проценты, 24 или 28, при том, что мне дается срок 2 месяца, чтобы погасить кредитную линию, и что я там куплю. Вот, например, сейчас я поеду в ресторан, там у меня выйдет, скажем, 1 000 рублей, которые я потрачу по этой кредитной карте, и у меня будет примерно месяц, чтобы эти 1 000 рублей вернуть. Если я не верну эти 1 000 рублей через месяц, то я уже должен буду вернуть 1 000 рублей, плюс 24 или 28 процентов, это сколько будет, 1 300 рублей где-то получится, и моя кредитная история резко пойдет вниз. Но я, как законопослушный гражданин, все вовремя оплачиваю, у меня кредитная история растет, и мне сказали, что вот через 10-12 месяцев, если активно будете ею пользоваться, активно выплачивать проценты, то ваш кредитный лимит увеличат до 25 000 рублей и потом потихонечку вот так вот будет повышаться-повышаться, мне условия будут давать все лучше и лучше, процент будет понижаться-понижаться, и тогда вообще будет все зашибись, и в скором времени может я даже себя куплю уютное гнездышко.



Тема реально работает, она помогает, вот мне помогла, я долго искал как же начать приобретать, потому что первую машину я купил, но а следующую, если я захочу какой-нибудь Lexus или Mercedes, чтобы как король везде разъезжать, то тогда мне придется брать в кредит ее скорей всего, и эта система отличная, спасибо России за всю помощь, за то, что я здесь вообще, и учусь в Государственном университете управления, на этом все, всем приятного дня, пока-пока.



Легенда 3. Большинство советников по личным финансам считают любые кредитные продукты злом. Самое удивительное, что многие из них ни дня не проработали в банковских структурах и не знают изнутри смысл любого банковского продукта. Мой семилетний опыт в банке показывает, что не все кредитные продукты одинаково плохи.



Сегодня мы с вами поговорим о кредитной карте, а точнее как с помощью кредитной карты можно не только очень прилично экономить, но и зарабатывать.



Итак, кредитная карта, у нее есть как свои минусы, так и свои плюсы. Начнем с минусов. Самый большой минус, если вы пользуетесь кредитной картой, то вы не ощущаете настоящих денег. Я приведу простой пример, возьмите 100 рублей и порвите их на мелкие кусочки, что, это нереально, это живые деньги, вот именно, когда вы держите в руках живые деньги, вы ощущаете их ценность, ощущаете их важность, а когда же вы пользуетесь кредитной картой, вот этого ощущения живых денег в руках нет, это всего лишь пластик, отсюда у большинства людей траты по кредитной карте намного больше, чем если бы они платили кэшем, наличными, поэтому если вы шопоголик, если зайдя в магазин, вы не можете остановиться и покупаете все подряд, кредитная карта точно не для вас, это самый большой минус кредитной карты, она не предназначена для людей, которые не могут чувствовать важность денег. Это был самый большой минус, но и в общем о минусах все, теперь поговорим о плюсах. Дело в том, что при правильном использовании кредитной карты, вы не платите проценты банку, вы экономите на покупках и более того вы еще получаете огромное количество бонусов. Но сначала о самом главном.



У каждой кредитной карты есть так называемый грейс-период, в течение которого можно закрыть долг, не платя проценты банку, это самое главное правило, которым вы должны пользоваться. Итак, плюс первый, когда вы используете кредитную карту, вы используете деньги банка, не свои. В стране инфляция, об этом знают все, сейчас официальная инфляция порядка 3 процентов в год и это значит, что каждый месяц то, что вы покупаете, дорожает на 0,25 процента. Что значит использование кредитных денег? Когда начинается новый месяц, вы целый месяц живете на заемные средства, в конце месяца получаете зарплату и зарплатой закрываете долг по кредитной карте, то есть фактически вы уже отыграли минимум 0,25 процента инфляции, но это мелочь, это вообще ни о чем.



Самое важное в использовании кредитной карты, это то, что платежная система, либо Мир, либо Visa, либо Mastercard дает огромное количество скидок во множестве магазинов в каждом городе. И если вы даете кредитную карту в ресторане, если вы даете кредитную карту в магазине, то с большой долей вероятности в этом магазине по этой кредитной карте будет скидка от 5 до 10 процентов. Более того, те банки, которые выпускают карту, также делают дополнительные программы скидок, они могут называться по-разному, карта города, карта лояльности, но факт остается фактом, если вы используете кредитную карту вместо наличных, то за каждую покупку вы получаете какие-то баллы или бонусы.



И третий самый важный плюс, если вы приняли решение оформить себе кредитную карту, берите ее с очень сильной партнерской программой. Что это значит? Сейчас огромное количество партнерских программ, когда вы, делая траты по кредитной карте, зарабатываете себе дополнительно какие-либо баллы, которые можете обменять потом на очень выгодные предложения для себя.



Самый яркий пример – карта с кэшбэк, вы целый месяц делаете покупки и потом от одного до десяти процентов вам возвращается на карту, или любая программа лояльности с авиакомпанией, вы тратите деньги по кредитной карте, вы накапливаете баллы, а потом просто бесплатно покупаете билет на самолет.



В заключении я дам вам еще один совет, который поможет вам определиться, нужна ли вам кредитная карта или нет. Для начала целый месяц записывайте свои обычные траты, чтобы понять, сколько в месяц вы тратите, потом заведите себе кредитную карту и месяц тратьте деньги по кредитной карте, и начинайте сравнивать. Если сумма покупок по кредитной карте резко пошла вверх, кредитная карта не для вас, через месяц закрывайте ее и больше никогда не пользуйтесь, если по истечении месяца вы потратили ту же самую сумму денег, как если бы потратили наличными, отлично, кредитная карта это ваш инструмент, который позволит вам экономить и зарабатывать. Ну что, я надеюсь, что вам понравился этот маленький экскурс в мир кредитных продуктов, и помните, все в ваших руках.



Итак, подводя общие итоги, хотелось бы отметить, что городские легенды оказывают положительное влияние на правильное или отрицательное – на неправильное использование кредитных карт. Также они помогают понять сущность и осознать ценность такого уникального банковского продукта, как кредитная карта, после чего применить полученные знания и действующий опыт в своей реальной жизни для извлечения существенной выгоды от использования кредитных карт по их назначению.