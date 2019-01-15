История создания единой мультиплатформы для любителей активного образа жизни "Активный Путь" или стартапы, которые действительно взлетают, если приложить к ним достаточное количество усилий за длительный период времени

Стартапы – как много в этом сказано... Хочу поделиться своим реальным опытом. Проработав в банке более 7 лет, у меня было множество стартапов: это было давно, когда еще прохождение сертификации на бесконтактную технологию платежей называли стартапом. Итак, сертификация была пройдена успешно, но первая бесконтактная пластиковая карта так и не была выпущена, потому что за несколько месяцев до долгожданного релиза у банка отозвали лицензию.



Было большое разочарование, целый день бесконечная текущая работа, на обед практически не удавалось выбраться, потому что, как на зло, именно в обеденный перерыв приезжали VIP-клиенты и акционеры банка, и тогда, помимо банковских вопросов, приходилось решать и другие, то одному телефон настроить, другому планшет прошить, а третьему на Vertu контакты перенести, иногда они приезжали все вместе, будто бы сговорилась, нужно было все выполнять быстро, за определенное время, и качественно.



А после того, как у банка отозвали лицензию, все это закончилось, и спустя некоторое время я находился в состоянии неопределенности, нужно было просто что-то делать и чем-то заниматься, а вспоминая о том, что уже было в прошлом, казалось, что те постоянные задержки на работе проходили зря, и время тогда играло не на меня, но нет, все не так-то просто, лишний опыт, как говорится, лишним не бывает.



Вот коллеги из отдела редко задерживались на работе, конечно, это же не оплачивалось, плюс ко всему у них же есть хоть какая-то своя личная жизнь. Поэтому, как начальнику отдела банковских карт, мне приходилось брать все на себя, а также тратить в конце рабочего дня еще по несколько часов своего дополнительного времени на стартапы, чтобы предлагать конкурентоспособные банковские продукты, в итоге обычный рабочий день превращался в 12-ти часовой. Такая сверхзанятость считалась вполне нормальной, но поощрялась не очень щедро, даже в такие дни, когда приходилось оставаться ночевать на работе в связи со сменой Процессингового Центра или подготовкой отчетности для сдачи в Центральный Банк, за это можно было максимум получить благодарность в качестве спасибо, молодец, так держать, надо еще одно, другое, третье сделать. Любая дополнительная нагрузка довольно редко оплачивалась как следует, но была 13-я зарплата, а также в качестве премии можно было получить лично от руководства банка новый Apple iPhone, MP3 плеер iPod Nano, сумку Prada, ручку S.T. Dupont, брендовый ремень или что-нибудь Hermes’овское.



Как-то однажды, взяв отпуск, чтобы собраться с мыслями, я разработал еще один стартап, который потом внедрил в банке, назывался он так, зарплатный проект VIP без комиссии за снятие наличных в любых банкоматах по всему миру, это было новшество, ни в одном банке такого продукта не было. И вроде бы клиентов стало больше, но повышения к з/п не чувствовалось, только спустя несколько месяцев, после долгих манипуляций з/п мне все-таки повысили на 10 тыс. рублей, а коллега из моего отдела получила прибавку в 5 тыс. рублей.



Работая начальником отдела в среднем по размеру банке, очень сложно было накопить, к примеру, на автомобиль, а на квартиру практически невозможно, если только не брать это все в кредит. Максимум, что мне удалось, это купить мотоцикл Kawasaki Ninja 300R, и я был этому очень рад, так как езда на мотоцикле доставляла огромное удовольствие, это не сравнимо даже с ездой на гоночном автомобиле. Помимо основной должности, у меня еще была официальная подработка в банке, где доплачивалось около 10 тыс. рублей в месяц за создание и администрирование сайта для УК ЗПИФ. При небольшой прибавке к з/п, ответственность за работоспособность и своевременное раскрытие информации на сайте была очень высокая, штраф мог составлять порядка 0,5 млн. рублей. Совмещать основную работу с работой в УК ЗПИФ мне позволило наличие сертификатов ФСФР России, полученных при сдаче экзаменов в НАУФОР.



В скором времени после отзыва лицензии у банка я перебрался жить на Полянку, где стал активно посещать фитнес клуб "Онегин". Потом я принимал участие еще в 4 стартапах, которые были для меня некой разминкой на пути к свободе и, возможно, тогда еще могли выстрельнуть, если бы не возникшие проблемы с органами власти у руководителя этих стартапов. Кстати, за них я получал порядка 50 тысяч в месяц, что было не так много по тем меркам, но даже этого на многое хватало, то есть текущие расходы полностью покрывались.



Тогда мне пришлось уйти, от банка у меня остались какие-то небольшие сбережения на съемную квартиру, за следующие полгода я успел пройти предзащиту диссертации. Потом друзья предложили поучаствовать в довольно серьезном стартап-проекте, за год работы вложив в него около 5 млн. рублей. Работать приходилось много, и делать это приходилось бесплатно, в надежде наконец-то "сорвать жирный куш". Вроде бы казалось, что все отлично, первые 5 000 регистраций пользователей на сайте, из которых 1% знаменитостей, мировые партнеры, 3 серьезных презентации на Экспо, одна прямо на соревновании.



Но в какой-то момент мы стали понимать, что ресурсы заканчиваются, а с инвесторами ни одного контракта так и не заключено. Разработчики в Москва-Сити брали огромные деньги, порядка 750 000 рублей в месяц. Как только мы прогрузили на сайт более 10 000 спортивных результатов, он завис, и никто даже не подозревал, что такое произойдет, нужно было чуть ли ни заново переписывать всю логику, на которой был создан сайт, а это еще один спринт стоимостью в размере 750 000 рублей.



Самим было некогда погружаться в программирование, так как огромную часть нашего времени забирало администрирование сайта, тогда друзья решили найти более дешевых разработчиков, которым вполне хватало 150 000 рублей в месяц. Качество работы снизилось в несколько раз, пропорционально стоимости их услуг, хотя логика была исправлена и спортивные результаты стали легко прогружаться в больших количествах.



В то время я как раз переехал с Академической в Немчиновку, чтобы сэкономить на съемной квартире. Кстати, стартапы разрабатываются именно в таких местах, проживал я в отдельной маленькой комнатке, похожей на лабораторию, находившейся в недорогом коттедже неподалеку от Сколково. Идеальное место для стартаперов – запад, кругом природа, чистый воздух, свежие мысли, рядом фермерский рынок.



Но, вскоре у меня закончились последние деньги, и тогда я ушел из проекта, передав все свои обязанности друзьям, они еще как-то продержались полгода, а потом проект был закрыт, так и не взлетев, продать его тоже не удалось. Так тестирование гипотезы обошлось в 5 млн. рублей, прямо как в крупных компаниях.



Дальше я любым разумным для себя способом пытался восстановить свое финансовое положение, с учетом того, что в банках по моей специальности вакансий практически не было из-за постоянного отзыва лицензий и вытекающих факторов. Порядка 30 собеседований прошли впустую, ни одной подходящей вакансии так и не появилось.



Приходилось подрабатывать фрилансером (освоил еще более 10 специальностей). Но доходы все равно с трудом окупали расходы. Было даже, когда 3 дня подряд находился без еды, почти как настоящий солнцеед. Каждый день не останавливался заниматься генерацией идей и разработкой новых карточных продуктов. Времени на подработку становилось все меньше и меньше, а расходы только росли.



Потом я поехал в Альфа-Банк, чтобы оформить там кредитную карту, и перед самым входом нашел 1 000 рублей, мелочь, а приятно, и главное, что очень вовремя, это как раз и была стоимость годового обслуживания, конечно тут без удачи – нет удачи. С кредитной картой, хоть и со скромным начальным лимитом, эффективность работы над стартапами значительно повысилась, так как она всегда меня подстраховывала, когда срочно нужны были деньги на что-то важное и необходимое. Однако, кредитных средств надолго не хватило, поэтому в какой-то момент мне пришлось продать мой мотоцикл, который я очень любил.



Стоит отметить, что мотивации вполне хватало благодаря постоянным пробежкам по Немчиновке и порой до Строгино, а также тому, что чуть ли не каждый день организовывал для себя поездки на велосипеде по 50-100 км, один раз даже проехал 260 км за 13 часов. В более-менее теплое время суток плавал в Строгинской пойме, а иногда и тогда, когда температура воздуха доходила до 4 градусов по Цельсию, кстати вода после длительного веломаршрута казалась не сильно холодной.



Зимой в основном увлеченно занимался бегом, даже при температуре в -25 градусов. Отчасти, бег считается одним из самых бюджетных видов спорта, и ничто не дает такого положительного эффекта, а именно заряда энергией и поддержания фигуры в тонусе, как занятие бегом на улице.



Все это время старался вести активный, а поэтому и здоровый, образ жизни. Однако, заниматься спортом в Немчиновке было совсем не с кем, даже на форумах поблизости никого не получалось найти, тогда и возникла идея создать сервис, позволяющий искать единомышленников в своем нелегком деле. В дальнейшем я назвал его "Активный Путь", означающий идти только по своему пути.