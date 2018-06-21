Кредитные карты с льготным периодом – заманчиво, удобно и опасно

Сегодня эта тема более чем серьезная – кредитные карты с льготным периодом: что это такое и чем грозит просрочка платежа по ним. Поэт и драматург Готхольд Эфраим Лессинг говорил, что нельзя занимать деньги, если вы не уверены, что сможете вернуть их. Но не секрет, что ситуации в жизни бывают разные.



Кредитная карта с льготным периодом (грейс-периодом, от англ. grace period) кредитования представляет собой банковскую карту, которая позволяет бесплатно пользоваться денежными средствами в течение определенного срока с момента снятия денег или совершения покупки. При оформлении такой кредитной карты, следует внимательно изучить ее параметры: для погашения долга, прежде всего, будет интересовать кредитный лимит, льготный период, минимальный платеж, процентная ставка, места погашения долга, начисление дополнительных комиссий за обслуживание, размер штрафов и пеней за просрочку, наличие процентов, начисляемых на сверхлимитную задолженность.



Льготный период по кредитной карте – это время после выдачи средств, в течение которого начисление процентов не производится. Таким образом, если погашение долга по кредитной карте укладывается в границы льготного периода, то платить проценты не придется.



При оформлении кредитной карты банк сообщает список мест, в которых можно погашать кредит. Это могут быть банкоматы с функцией приема, кассы банка, бухгалтерия предприятия, почта, другие банки. Стоит заметить, что самые надежные (и, кроме того, бесплатные) способы – это банкоматы и кассы банка, которому принадлежит кредитная карта. При оплате через них деньги попадают на счет день в день. При оплате другими способами могут образоваться задержки платежей, а вследствие банк может начислить пени и штрафы за просрочку платежа по кредитной карте.



Специалисты обычно не рекомендуют производить оплату минимальными платежами, так как в этом случае срок кредита и, соответственно, переплата будут значительно больше, чем можно было бы предположить. Обязательно следует уточнять, с какой частотой начисляются и как погашаются дополнительные комиссии по карте: банки могут взимать их дополнительно к минимальному платежу (тогда есть риск оплатить только комиссию, а на минимальный платеж средств будет недостаточно) либо списываться из лимита по кредиту (тогда после списания комиссии долг по кредитной карте увеличится и платеж возрастет). Невнимательное отношение к деталям в результате может привести к возникновению просрочек.



У всех бывают ситуации, когда нет возможности вовремя сделать платеж, либо в результате ошибки платеж не был зачислен, либо могли ошибиться с расчетом суммы платежа. Результат один – банк засчитал просрочку платежа по кредитной карте. Штрафы и пени могут быть абсолютно разными: некоторые банки взимают фиксированную сумму, другие – процент от просроченной задолженности, третьи не предусматривают санкций в первый месяц просрочки. В любом случае, при поступлении денежных средств просроченная задолженность и штрафы списываются в первую очередь. Поэтому при платеже необходимо учитывать эти суммы, чтобы средств хватило как на штрафы, так и на очередной платеж по кредитной карте.



Бывают ситуации, когда произведя покупку на внушительную сумму в магазине, покупателю тут же выдают кредитную карту, или в почтовый ящик приходит письмо от магазина, открыв которое, можно обнаружить кредитную карту какого-либо банка. Преподнося такие подарки, банки рассчитывают на увеличение потребителей услуги кредитования. Они хотят приобрести обеспеченных клиентов, любящих расточительно тратить деньги, и заставить их «поделиться» своими денежными средствами с банком. Однако должен возникнуть вопрос – стоит ли радоваться такому подарку или выкинуть его?



Итак, в руках «бесплатный сыр» из банка. Можно пойти и обналичить карту или совершить покупку товаров с ее помощью. Но ведь банк никогда не будет выдавать деньги простым гражданам в виде благотворительности. Для банка не важно, как он заманит заемщика в свои сети, а важно как он вернет выданные в долг средства и заработает на них, ведь выпуск карты, содержание счета, все это затраты банка, которые он планирует компенсировать в дальнейшем. При получении кредитной карты по почте, лучше ее сразу же вернуть в банк или уничтожить, не активируя ее. Если же до получения «безвозмездной» кредитки планировалось оформить себе карту, то не стоит радоваться «подарку судьбы», а лучше обратиться в банк, чтоб уточнить условия кредитования и если с ними согласны, то после активации первое, что необходимо, это проверить баланс карты.



Кредитная карта – это такой же кредит как и все остальные, данные по платежам передаются в бюро кредитных историй. На основании этой информации банки в дальнейшем принимают решение о целесообразности предоставления клиенту кредитов. Если у клиента была просрочка до 7 дней – вообще не страшно, она ни на что не влияет. Просрочка 7-30 дней – не желательна, но допустима. При просрочках свыше 30 дней формируется негативная кредитная история, которая может прикрыть доступ к беззалоговым кредитам. Если умудриться просрочить на срок более 3-х месяцев, о кредитах можете забыть. Но это стандартный подход к просрочкам, у каждого банка может быть индивидуальный подход к клиентам и политике предоставления кредитов. Поэтому если у клиента была просрочка, то за следующими кредитами лучше обращаться в те банки, с которыми приходилось ранее нормально сотрудничать – они будут лояльнее.



Откуда просрочка вообще может взяться? Ведь практически каждый банк сейчас выдает кредитные карты с льготным периодом, позволяя пользоваться средствами бесплатно. Причем и срок-то немаленький – в среднем 55 дней. На самом деле, все просто: человек, только получивший кредитную карту, старается четко контролировать этот самый льготный период и пополняет счет на нужную сумму. Но если он этого рано или поздно не сделает, начинают насчитываться проценты, которые (вместе с частью основного долга) нужно внести до окончания определенного срока. Если и этот платеж не произвести вовремя, то вот тут уже придется заплатить штраф.



Каждый клиент обязан знать одно простое правило: кредит требуется погасить в течение 25-30 дней с момента просрочки. Если вдруг банк выставляет более жесткие требования и просит погасить долг в течение недели или двух, то его действия, как правило, не являются законными. Более часто встречается ситуация, когда банк просто бездействует и ничего не сообщает клиенту о долгах. В результате, незначительная задолженность, которую клиент банка забыл погасить или о которой даже не подозревал, может превратиться в достаточно крупную сумму долга.



В целом банк-эмитент заинтересован в сохранении надежных клиентов, поэтому для держателей карт с хорошей кредитной историей, регулярно использовавших кредитную карту, но допустивших просрочку платежа по кредитной карте по объективным причинам, могут быть предусмотрены поблажки в виде предоставления отсрочки погашения долга, рефинансирования задолженности и не начисления процентов на сумму задолженности.



Если банк обнаружит, что клиент преднамеренно уклоняется от договорных обязательств и всеми силами затягивает погашение долга, то данный заемщик может оказаться лицом к лицу с серьезными проблемами, и дело может быстро дойти до суда. Банк, обладая залоговым имуществом, постарается вернуть потраченные средства и вдобавок наложит серьезный штраф за невыплаченный вовремя кредит. Клиент тоже имеет некоторые права при таких обстоятельствах, однако суд, скорее всего, встанет на сторону банка. К тому же расходы на судебные издержки могут достигать довольно больших размеров.



Что же представляют собой штрафные санкции за просрочку платежа в денежном эквиваленте? Держатель кредитной карты Райффайзенбанка заплатит учреждению 700 рублей за то, что не осуществит минимальный платеж вовремя. Сбербанк повышает процентную ставку на сумму просрочки до 36% годовых. СМП Банк при возникновении просрочки начисляют неустойку на сумму просроченной задолженности в размере 20% годовых. ОТП Банк также берет 20% годовых за каждый день просрочки. Для клиентов Банка Русский Стандарт размер штрафа за просрочку платежа зависит от категории карты и составляет не более 2000 рублей за соответствующий расчетный период.



Стоит заметить, что штрафы при обычном кредитовании могут быть выражены только в двух видах – фиксированной суммой за сам факт нарушения условий договора и в процентном отношении от суммы просрочки за каждый день «опоздания». В отношении кредитных карт банки помимо этих двух «изобрели» еще один вид наказания – как только была допущена просрочка платежа, процентная ставка по основному долгу резко возрастет, причем разница превысит 10%. Просрочка по кредиту – дело нешуточное и влечет за собой серьезные последствия: блокировку карты, требование досрочного возврата средств в полном объеме, отказ в повторном перевыпуске кредитной карты, уменьшение кредитного лимита и, конечно же, передачу прав третьим лицам по требованию долга.



В случае, если человек вообще не выплачивает деньги банку, дело поступит в юридическую службу банка. Если посчитают, что вероятность получения денег невелика, дело будет передано в коллекторскую службу. Работа коллекторов – прямое взыскание долгов с должников. Право требовать с должника долг банк может продать коллекторской службе, или же просто передать ей все данные должника. Служба коллекторов обычно последовательно действует по отношению к неудачливым заемщикам. Сначала их находят и пытаются убедить выплатить долги, что называется, добром. В противном случае дело передается в суд. Коллекторское агентство будет представлять банк-кредитор на судебном заседании, а также осуществлять контроль над исполнением приговора, который суд вынесет.



Чем еще чревата просрочка по платежам? Прежде всего – это формирование плохой кредитной истории. Данные о должниках передаются банком в так называемое Бюро Кредитных Историй, откуда их свободно может получить любой другой банк. Тогда шансы неаккуратного заемщика на получение кредита в дальнейшем снижаются почти до нуля. Банки не будут связывать себя обязательствами с недисциплинированным заемщиком. Затруднительно такому человеку будет и выступить созаемщиком или поручителем для других. Репутация неплательщика будет числиться ровно столько, сколько кредитная история будет храниться в Бюро Кредитных Историй, то есть 15 лет с момента внесения последней записи.