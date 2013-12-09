Паника на корабле

Паника на корабле страшнее бури.



Пора признать, что недавние неумелые действия капитана нашего финансового флота в лице ЦБ, кажущиеся ему самому впрочем "решительными и своевременными", панику-таки вызвали.

Теперь два уточнения.

Первое. Действия ЦБ я назвал неумелыми не из личного к ним отношения и не в эмоциональном порыве. А потому что они сделали то, что предписано теорией, но не достигли предписанного результата. Теория действительно предписывает отзывать лицензию у банка-нарушителя быстро и внезапно. Но! Целью при этом является выполнение одной из основных функций ЦБ "защита интересов кредиторов и вкладчиков". Отсюда мой вывод: если кредиторы и вкладчики после отзыва лицензии ничего не теряют - функция выполнена и ЦБ грамотно сделал свою работу. Если же как у нас, физлица сверх страховки получают в среднем 10% суммы, а юрлица и ИП ноль без палочки - функция не выполнена и действия ЦБ безграмотные. В конце концов мы должны осознать: действия, внезапные они или нет, радикальные или мягкие - это лишь способ выполнить функцию по защите кредиторов банка. Кредиторы лишились средств - действия ошибочные, даже если все мировые финансовые гуру их рекомендовали.

Второе. Паника уже есть. По моему мнению она стала причиной проблем как минимум в трех банках, то есть без паники у них сейчас проблем могло бы не быть. Поэтому вместо вялых выступлений, призванных "не допустить", нужны решительные действия дабы "прекратить". Причем по делу ликвидировать панику надо вместе с ее причинами. Если бы руководство ЦБ действительно командовало флотом и находилось бы на флагманском корабле, эта логичная идея "ликвидировать панику вместе с причинами" пришла бы ему в голову моментально, потому что корабль тонет быстро и весь, вместе с капитаном, штурманом и рулевым.



В связи с изложенным я попробую обобщить все идеи по ликвидации причин паники, которые где-либо как-либо звучали и обсуждались здесь, и высказать свое отношение к ним.



1. Повышение страхового покрытия до 1 миллиона рублей - отложено как минимум до 2017 года.

На мой взгляд, мера абсолютно бессмысленная экономически. В условиях паники полезна только как психологический сигнал об окончании чистки банков. Психологический эффект пропадет напрочь после первого отзыва лицензии у достаточно крупного банка после введения этой меры.



2. Включение физлиц со вкладами сверх страховой суммы в первую подочередь. Говоря попросту, чтоб они деньги вперед АСВ получали после отзыва лицензии.

Думаю, что эта мера могла бы помочь частично. Почему могла бы? Прежде всего из-за психологического эффекта, который, впрочем, проявился бы нескоро: только после первого случая банкротства банка, при котором ВСЕ вкладчики получили деньги, да еще если это догадаются широко разрекламировать. Немедленно эта мера подействовала бы только на вкладчиков-авантюристов, решившихся не забирать вклады из проблемного банка, а оставить в надежде на свою первую подочередь. Такие есть, но сами понимаете, их не больше желающих прыгать по крышам без страховки:)

Теперь почему частично. Потому что ИП и юрлицам эта мера не поможет.



3. Предоставление законодательной возможности привлечения и размещения безотзывных вкладов физлиц (наряду с обычными) с условием полной страховки таких вкладов (предлагалась также страховка до 10 млн рублей).

Тема обсуждалась на портале; сам я являюсь принципиальным сторонником безотзывных вкладов (повторю, действующих наряду с отзывными), но в части их страхования в мой и других сторонников адрес поступала конструктивная критика. Безусловные плюсы безотзывных вкладов: предоставление банкам пассивов контролируемой срочности и повышение "сознательности" вкладчиков (сам я таковым являюсь, ни разу не забирал вклад раньше срока, а при необходимости выбирал вклад с правом частичного изъятия). Банк с безотзывными вкладами невозможно вынести с помощью паники вкладчиков и черный пиар становится против него практически бесполезен. Минусы: полная страховка поощряет нести деньги в сомнительные банки с высокими ставками, а также дает право ЦБ предписывать банкам снижение ставок (ведь в случае чего придется платить страховку включая проценты).

Возможные компромиссы: не покрывать страховкой проценты (но по телу депозита оставить ее полной) - однако все равно рисковый народ понесет в сомнительные банки, надеясь на авось; вместо страховки предложить ЦБ утвердить список банков для приема безотзывных вкладов (коррупционная составляющая только пугает меня, да и гарантий порядочности банка из нового списка на два-три года вперед все равно нет).

Несмотря на все изложенное, я ЗА безотзывные вклады и считаю, что на первое время их можно было бы все же полностью застраховать, возможно, без процентов, только на основную сумму. Более того, считаю, что чем быстрее это введут, тем быстрее привыкнут вкладчики, произойдет перформирование пассивов ряда банков и устойчивость тех, кто сумеет привлечь большую часть вкладов, как безотзывные, укрепится. Кстати, такому монстру как Сбербанк это может тоже оказаться полезным, особенно если по безотзывным вкладам он сделает ставки повыше. За подачу Сберу идеи меня тут могут отругать (не любите монстров, коллеги, я знаю:), но я за устойчивость всех банков, в том числе и монстров.



4. Прозвучала, но как-то затихла идея СРО в банковском секторе. СРО - это саморегулируемые организации, каковые уже есть, например, в строительстве. Грубо говоря, это профессиональные объединения, куда банки будут вступать, как в клубы.

Между прочим, я считаю, что сама мысль очень интересна! И при надлежащем(!) воплощении все было бы весьма прилично.

Мог бы получиться некий аналог круговой поруки в старые времена. Когда за одного виноватого пороли всю деревню. Поэтому виноватого искали и наставляли на путь истинный сами жители.

Смотрите. Банки-члены СРО потихоньку платят членские взносы в свою организацию. Если грохнулся банк, подведомственный какой-нибудь СРО "Сундук", что происходит? Регулятор штрафует всю СРО, отнимая часть клубного фонда в пользу АСВ - кстати, потом эти денежки могут пойти на дополнительные выплаты кредиторам лопнувшего банка. Плюс какое-нибудь предупреждение банкам-участникам: недоглядели, виноваты! Чтобы этого не допустить, банки-участники должны иметь возможность на ранних стадиях выявить в своих рядах "редиску" (уверен, они это сумеют, рынок МБК тому доказательство) и настучать ему по башке "тихо". А если у него реальные проблемы, ну заемщик крупный обанкротился, например, то СРО "Сундук" должно иметь возможность оказать ему помощь из своего фонда. И это должно быть выгоднее, чем платить штраф в случае краха банка. Такой условный аналог ESM в миниатюре.

Я понимаю, вы скажете, что следить должен ЦБ, что все это его задачи, но я так отвечу: он же не делает этого! Возвращаемся к началу: он НЕ умеет! Будем ждать пока научится, а народ в это время будет в панике выхватывать вклады из огня, или поощрим тех, кто, вероятно, сумеет лучше справиться? Это практический выбор. Хотим принцип - деньги под угрозой, хотим сохранить деньги - поступимся принципом. Лично я в данном случае за деньги.



Итак, предложения 2, 3 и 4 вполне реальны и на мой взгляд 3 и 4 могут оказаться весьма полезными. Но для этого наши руководители должны (а)поверить, что паника есть и ее нужно срочно остановить и (б)проявить политическую волю. Я же констатирую, что пока наш финансовый флот неуправляем и ждет первого серьезного шторма чтобы начать тонуть.



Конструктивная критика приветствуются, а предложения по теме приветствуются особо:)