С 22 января зарегистрирована официальная инициатива, устанавливающая первую подочередь для вкладчиков-физлиц в ходе выплат при банкротстве банка.
В настоящее время вкладчики, размер вклада которых превышает застрахованную сумму 700000 рублей, становятся кредиторами первой очереди и наравне с ними становится АСВ. Требования АСВ включают в себя выплаченные страховые суммы, таким образом, на эту величину возможности получения средств крупными вкладчиками уменьшаются.
Создание первой подочереди для вкладчиков не только защитит их средства. Это решение будет поощрять ЦБ более тщательно осуществлять надзор, дабы не растратить фонд страхования вкладов по собственной халатности, а АСВ решение будет побуждать более эффективно требовать возврата активов банка в конкурсную массу в ходе банкротства. Как ни странно, таким образом создание первой подочереди вкладчиков, увеличив первоочередные выплаты, может в то же время помочь и кредиторам последующих очередей - через побуждение АСВ к повышению эффективности взысканий.
Помимо этого, несколько практических результатов действия этого решения, когда крупные вкладчики получат свои средства в ходе банкротства, снизит общую напряженность в банковской системе и сделает практически невозможным вынос банка с помощью паники вкладчиков.
Несмотря на очевидную пользу инициативы, недавно аналогичная норма была исключена из поправок к закону "О банкротстве кредитных организаций". На мой взгляд, этим чиновники защищают свою безответственность, а крупные банки лоббируют свои интересы - ведь панический отток клиентов из небольших банков выгоден крупным.
Для создания перевеса общество должно заявить свое мнение по данному вопросу.
Наличие 100000 подписей под инициативой заставит рассмотреть ее в Государственной Думе.
Голосование проводится здесь: https://www.roi.ru/8460
Голосуем и защищаем свои права!
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