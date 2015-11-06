Борьба с коррупцией убьет госзаказ

Так и представляю себе американского или ИГИЛовского шпиона, подсказывающего нашим правителям красивые и простые решения. Например, контролировать все, чтоб не воровали - что может быть проще и красивее?!



И одновременно - что может быть смертельнее тотального контроля?



Решили правители на корню изничтожить коррупцию в гособоронзаказе. Действительно, то Васильева что-нибудь сопрет, то космодром Восточный только на бумаге строится. Налицо непорядок.



И что же правители сделали? А сделали они то же, что и обычно - стали контролировать деньги - но лучше.



Они велели все деньги по заказу пропускать через спецсчета в определенном банке до последнего уровня кооперации.

То есть: головной исполнитель получает госсредства, а все участники строительства корабля, космодрома, ракет, танков и прочего - должны в ЭТОМ ЖЕ банке открыть спецсчета, привязанные к ЭТОМУ ЖЕ заказу. В скольких заказах участвуют, столько и счетов открывают. Несколько ТЫСЯЧ организаций.



Казалось бы, благая идея? Да, настолько благая, что пригодна для дороги прямиком в ад.



Потому что одно дело - производители всяких спецсистем и оружия в кооперации. Эти-то откроют сколько нужно счетов. А вот дальше-то кто?

- Болты-гайки будете на каждый заказ отдельно покупать. Это еще ладно, а вот у кого? У мелких фирм, которые госзаказом заняты в десятую очередь. Они говорят: нам платить за лишние счета нечем. Минус болты и гайки.

- Болты - мелочь, а трубы - нет. Трубы возьмете на крупном заводе-изготовителе? Окей, в очередь за Газпромом и Роснефтью на полгода пожалуйста. А если труба нужна завтра, если поменялся проект, тогда где? Мелкие фирмы, раньше затыкавшие эти дыры, шлют вас лесом, им есть чьи дыры затыкать и у кого не привязанные к спецсчетам возможности.

- Зарплату по закону можно госденьгами заплатить, а про алименты и пособия законодатели забыли. Действительно, какие алименты строителям космодрома - с ними жены не разводятся! Минус соцвыплаты.

- Бумагу на что покупать будете? Картриджи принтеров заправлять? Компьютеры чинить? Да не только их - и производственное оборудование, станки свои отремонтировать за госденьги не выйдет. Ломается оборудование.



Итак, в чистом остатке.

Имея госденьги на спецсчетах, вы через несколько месяцев остаетесь без:

- всей мелкой комплектации (враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя);

- части крупной комплектации - труб, металлоизделий;

- всех расходных материалов - бумаги, пишущих принадлежностей, картриджей, красок и т.д.

- ремонта производственного оборудования.



При этом часть персонала лишается соцвыплат.



И я еще умолчал о таких мелочах на фоне, как распределение зарплаты по заказам - извольте считать, сколько часов рабочий точил деталь для каждого танка, и зарплату ему платите со стольких спецсчетов, для скольких танков он точил детали. А про зарплату управленческого персонала и дальше буду молчать.



Подумайте, где будет ваше предприятие через эти несколько месяцев.



Подумайте, что будет со всем гособоронзаказом через год, если закон не изменят.



А если вы патриот и будете обеспечивать производственный процесс деньгами вопреки закону, сядете в тюрьму. Прецеденты, кстати, уже готовятся.



И пусть кто-нибудь докажет, что это не диверсия.



PS Поскольку вся комплектация по задумке законодателей оказывается в одном банке, можно легко вычислить всех соисполнителей заказа, что раньше было нереально. Это такая находка для шпиона, которая стоит миллиона болтунов! После этого покупается или разоряется несколько маленьких, но ключевых участников строительства, и вуаля - ракеты нет, танка нет, космодрома нет.



Внесен закон был от имени президента, написан руководством Минобороны. Шпион, подбросивший идею, неизвестен.