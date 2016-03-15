Был такой мультик в начале 90-х, из четырех частей, каждая из которых показывала особенности грабительского искусства в США, Италии и Франции - а последняя часть про то что у нас.Вот и для новой истории материал подоспел.Итак.1. В США рухнул первый за год банк.Итоги:- Вкладчики полностью переведены в другой банк;- Фонд страхования вкладов затратил 9,6 млн долларов.В сухом остатке вкладчики не пострадали вообще, фонд страхования немного потратился.2. В Латвии, маленькой и небогатой стране, лишен лицензии Trasta Kommercbanka, 13-й банк по активам. Причем лишен "по совокупности": в связи с двухлетними убытками, отсутствием стратегии выхода из своего кризиса, и участием почти во всех громких делах по отмыванию денег. Причины важны: у нас банк с таким "букетом болезней" прославился бы очередной дырой в капитале.Итоги в Латвии:- Из 5800 вкладчиков не полностью получат деньги 265 "превышенцев", чьи вклады больше гарантированных 100 тысяч евро. Причем еще неизвестно, сколько они теряют и теряют ли вообще, потому что процесс ликвидации банка только начался.- Фонд страхования вкладов не потратил НИЧЕГО, по заявлению регулятора, активов банка хватит на покрытие всех застрахованных сумм.3. В России на банковскую чистку потрачено более триллиона рублей.И это не говоря о потерях вкладчиков-физлиц и главное, предприятий и организации, в основном терявших все в убитых банках.Выводы, как всегда, каждый делает сам;)