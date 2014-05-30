Большинство людей не воспринимают свои мечты за нечто ценное, считая основой всего, те материальные возможности, которыми они обладают и которые для них доступны. Мечты же очень часто переводят в разряд пустой траты времени и глупых заморочек, так как многим кажется недоступным и невозможным их достижение. Но такое восприятие является неверным! Человек, осознающий силу мечты, способен получить в жизни все, что пожелает!Не позволяйте этой удивительной силе пройти мимо вас!Мечтайте в любом возрасте, всегда и везде! Все, что нас окружает в мире, когда-то было мыслью (идеей) в чьей-то голове. Можно сказать, что весь мир берет свое начало из мира мыслей (об этом говорил еще древнегреческий мыслитель Платон), а затем человек сам выбирает для себя определенную идею (мысль) и делает ее своей мечтой. После чего мечта реализуется в материальном мире. Но первичным при этом является мир наших мыслей. Это тот источник, из которого человек черпает безграничные возможности, строит и улучшает свой мир.Мечта - это та основа, та мотивирующая сила, которая преображает человеческую жизнь, наполняя ее глубоким смыслом.Мечта – отправная точка успеха. Она самый удивительный и могущественный волшебник в мире. Только мечта может превратить заурядного человека в великую личность и сделать серую жизнь красочной. А человеку, который не осмеливается мечтать, остается всего лишь влачить бесцветную, монотонную и банальную жизнь.У многих людей были мечты, потенциал и возможности, но одни стали успешными, а другие нет. Разница между ними лишь в том, что те, кто достиг успеха, действовали, никогда и ни при каких обстоятельствах не останавливались, и не отступали на пути к мечте. Таких людей не одолевали сомнения, они, пусть даже неосознанно, не привязывались к результату, а наслаждались процессом реализации своей мечты.Если вы о чем-то мечтаете, не позволяйте никому украсть вашу мечту. Идите смело вперед!Мечта - это всегда возвышенное, духовное состояние человека. Это отражение его личности, это проявление его творчества и неповторимой индивидуальности. Мечта - это возвышенное чувство.Здесь необходимо понимать, что наши желания, цели и стремления - это производные мечты. Эти чувства возникают для того, чтобы побудить нас воплощать свою мечту. Желание - это уже более приземленное состояние. Самое главное на пути реализации мечты, – следить за тем, чтобы желания не перерастали в страсть чем-то владеть прямо сейчас. Это уже не состояние мечты - это состояние человеческих эмоций. Такое состояние побуждает некоторых людей пытаться удовлетворять свои желания в ущерб другим. Этого нельзя допускать! Все, что вы можете сделать для осуществления своей мечты, делайте! В остальном, – запаситесь терпением, и дайте Вселенной время. Она обязательно ответит вам и осуществит вашу мечту.Все, о чем мы думаем, зарождается в нашей голове как мысль (идея) и затем, мы даем своим мыслям определенную характеристику. На что-то мы обращаем свое внимание, а на что-то, нет. То, на что обращаем внимание, может стать нашей мечтой (если мы этого захотим). А то, на что не обращаем, так и остается в мире наших мыслей, как потенциальные возможности. Можно сказать, что это и есть фантазия. В этом мире все возможно. Что лично для нас является возможным, а что, нет, – определяем мы сами!Не ограничивайте свои мечты, позвольте себе свободно мечтать, даже о том, что кажется невозможным.Постигайте силу мечты, ощутите прилив вдохновения и внутренней радости. Живите миром мечты, и вы обязательно увидите результаты своего творения.Мечтайте в любом возрасте, всегда и везде! Сделайте это самым любимым занятием в своей жизни, и вы обретете безграничное счастье![U]