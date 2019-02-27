Телефонные мошенники.

В понедельник 25-го февраля мне позвонили типа из службы безопасности Сбербанка, типа у меня кто-то Сбербанк-онлайн атаковал из Ростова-на-Дону. Всё бы ничего, но номер реально у низ сбербанковский. Это однозначно подмена. Я сказала, что я вообще не клиент Сбербанка, но им была до ноября 2014 года, с тех пор правоотношения со Сбербанком полностью прекращены. И тут у меня решили поинтересоваться какой же банк меня обслуживает, ну я сказала какой - "Авангард". Этот типа решил меня перевести на безопасников "Авангарда", повесил трубку. Потом мне позвонили из Бангладеш, номер +880 (0) 3339898 и сказали, что у меня списали деньги с карты, взломав "Сбербанк онлайн". Со счёта "Авангарда" через взломанный Сбербанк-онлайн, которого у меня уже давно как нет. Мне аж стало смешно, я ели сдержалась, чтобы не заржать, стала откровенно глумиться над телефонным мошенником, то подыгрывая ему, то стебая его. Мошенники даже врать не умеют. Мошенник рассердился и бросил трубку. Взломать мой интернет-банк в "Авангарде" или похитить оттуда деньги нереально. Аккаунт закрыть на четырнадцатизначный пароль, логин выставлен мой, привязки карты к номеру телефона нет, операции подтверждаются или при помощи ЭЦП, или карты сеансовых ключей, которые ношу в кармане юбки и никто кроме меня их не может использовать.

Мошенники могли бы хотя бы научиться врать, и не устраивали бы клоунаду.