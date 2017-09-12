Любое сотрудничество данных кредитных организаций со мной запрещено. Разрешено лишь только тем, кто был исключён из Чёрного списка банков.
1. АО "Локо Банк" 13.06.2015
2. АО "Ситибанк" 14.06.2015 исключён 13.07.2016 г.
3. ОАО "Россельхозбанк" 20.06.2015
4. АО "Тинькофф Банк" 29.06.2015
5. АО "Тойота Банк" 01.11.2015
6. ПАО "ВТБ" 09.11.2015 исключён 09.11.2016 г.
7. АО "Альфа банк" 09.11.2015
8. ПАО "ВТБ24" 09.11.2015 исключён 14.07.2016 г.
9. ПАО "Сбербанк" 23.12.2015 исключён 09.01.2016 г.
10. ПАО "ФК Открытие" 26.01.2016
11. ПАО "Возрождение" 30.01.2016
12. АО "Банк Советский" 30.01.2016 исключён 30.01.2016 г.
13. ПАО "Росгосстрах банк" 30.01.2016
14. АО "КБ ДельтаКредит" 12.02.2016
15. ООО "КБ Ренессанс Кредит" 16.02.2016
16. ОАО "Банк "Таврический 23.04.2016
17. АО "Кредит Европа банк" 26.05.2016
18. АО "ОТП Банк" 26.05.2016
19. АО "Хоум Кредит Банк" 26.05.2016 исключён 02.05.2017 г.
20. АО "Сетелем Банк" 26.05.2016
21. ПАО "Восточный экспресс банк" 26.05.2016
22. АО "НБ Траст" 19.06.2016
23. ПАО "Сбербанк" 07.08.2016 (повторное включение под другим номером)
24. Киви Банк АО 08.08.2016
25. АО Банк "Советский" 02.09.2016 (повторное включение, под другим номером).
26. АО "Интерпрогрессбанк" 02.09.2016
27. ООО "НКО "Москлирингцентр" 02.09.2016
28. АО "Совкомбанк" 14.09.2016
29. АО "Петербургский социальный коммерческий банк" 15.09.2016
30. АО "МТС-Банк" 21.09.2016
31. АО "Банк Русский Стандарт" 21.09.2016
32. Тач- Банк 21.09.2016
33. АО "Балтийский банк" 21.09.2016
34. ПАО Почта Банк" 25.09.2016
35. ООО "НКО "Рапида" 25.09.2016
36. АО "Финарс банк" 06.10.2016
37. АО "Бинбанк Кредитные карты" 08.10.2016
38. ООО «Русфинанс Банк» 13.10.2016
39. АО АКБ "Фора банк" 13.10.2016
40. ПАО АКБ «Урал ФД» (Клюква) 13.10.2016
41. АО "Абсолют Банк" 21.10.2016
42. АО Банк "Пересвет" 21.10.2016
43. ООО "Юниаструм Банк" 21.10.2016
44. АО "Глобэксбанк" 17.11.2016 г.
45. ПАО "Банк Уралсиб" 17.11.2016 г.
46. АО АКБ "Ланта Банк" 17.11.2016 г.
47. ПАО "ЭнергоМашБанк" 17.11.2016 г.
48. ПАО "Бинбанк" 20.11.2016 г
49. АО "Бинбанк Мурманск" 20.11.2016 г. исключён 09.04.2017 в связи с присоединением к ПАО "МДМ Банк" и прекращением деятельности
50. АО АКБ "Финарс банк" 17.02.2017
51. ООО "Кам пэй" 17.02.2017 г.
52. ООО НКО "Яндекс.Деньги" 17.02.2017 г.
53. Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр 09.04.2017 г.
54. ООО "НКО Моби.Деньги" 09.04.2017
55. ООО КБ «ПЛАТИНА» 09.04.2017 г.
Есть и курьёзная ситуация. банк ВТБ 24 некогда был в Чёрном списке, но позднее был из него исключён и в этот же день стал моим обслуживающим банком
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