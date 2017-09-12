Любое сотрудничество данных кредитных организаций со мной запрещено. Разрешено лишь только тем, кто был исключён из Чёрного списка банков.1. АО "Локо Банк" 13.06.20152.исключён 13.07.2016 г.3. ОАО "Россельхозбанк" 20.06.20154. АО "Тинькофф Банк" 29.06.20155. АО "Тойота Банк" 01.11.20156.исключён 09.11.2016 г.7. АО "Альфа банк" 09.11.20158.исключён 14.07.2016 г.9.исключён 09.01.2016 г.10. ПАО "ФК Открытие" 26.01.201611. ПАО "Возрождение" 30.01.201612.исключён 30.01.2016 г.13. ПАО "Росгосстрах банк" 30.01.201614. АО "КБ ДельтаКредит" 12.02.201615. ООО "КБ Ренессанс Кредит" 16.02.201616. ОАО "Банк "Таврический 23.04.201617. АО "Кредит Европа банк" 26.05.201618. АО "ОТП Банк" 26.05.201619.исключён 02.05.2017 г.20. АО "Сетелем Банк" 26.05.201621. ПАО "Восточный экспресс банк" 26.05.201622. АО "НБ Траст" 19.06.201623. ПАО "Сбербанк" 07.08.2016 (повторное включение под другим номером)24. Киви Банк АО 08.08.201625. АО Банк "Советский" 02.09.2016 (повторное включение, под другим номером).26. АО "Интерпрогрессбанк" 02.09.201627. ООО "НКО "Москлирингцентр" 02.09.201628. АО "Совкомбанк" 14.09.201629. АО "Петербургский социальный коммерческий банк" 15.09.201630. АО "МТС-Банк" 21.09.201631. АО "Банк Русский Стандарт" 21.09.201632. Тач- Банк 21.09.201633. АО "Балтийский банк" 21.09.201634. ПАО Почта Банк" 25.09.201635. ООО "НКО "Рапида" 25.09.201636. АО "Финарс банк" 06.10.201637. АО "Бинбанк Кредитные карты" 08.10.201638. ООО «Русфинанс Банк» 13.10.201639. АО АКБ "Фора банк" 13.10.201640. ПАО АКБ «Урал ФД» (Клюква) 13.10.201641. АО "Абсолют Банк" 21.10.201642. АО Банк "Пересвет" 21.10.201643. ООО "Юниаструм Банк" 21.10.201644. АО "Глобэксбанк" 17.11.2016 г.45. ПАО "Банк Уралсиб" 17.11.2016 г.46. АО АКБ "Ланта Банк" 17.11.2016 г.47. ПАО "ЭнергоМашБанк" 17.11.2016 г.48. ПАО "Бинбанк" 20.11.2016 г49.исключён 09.04.2017 в связи с присоединением к ПАО "МДМ Банк" и прекращением деятельности50. АО АКБ "Финарс банк" 17.02.201751. ООО "Кам пэй" 17.02.2017 г.52. ООО НКО "Яндекс.Деньги" 17.02.2017 г.53. Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр 09.04.2017 г.54. ООО "НКО Моби.Деньги" 09.04.201755. ООО КБ «ПЛАТИНА» 09.04.2017 г.Есть и курьёзная ситуация. банк ВТБ 24 некогда был в Чёрном списке, но позднее был из него исключён и в этот же день стал моим обслуживающим банком