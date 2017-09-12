Бюджетные платежи не через Сбербанк.

Наверное многие из нас думают, что госпошлина, налоги, сборы в пользу госструктур и государства платятся через Сбербанк.



Огнестрельное оружие.

На период получения мною Лицензии на приобретение огнестрельного оружия (по ней оружейный магазин отпускает ствол) и Разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия (подтверждает легальность имеющегося оружия) меня обслуживал АО "ЮниКредит банк".

На тот период времени не было никаких госпошлин, были лицензионные сборы за лицензию 100 (сто) рублей, за Разрешение 10 (десять) рублей. Я взяла в любимой Разрешиловке по месту жительства реквизиты, а дальше через систму Enter.UniCredit оплатила, просто введя нужные реквизиты: счёт, корсчёт, БИК, ОКТМО, КБК, получателя, назначение платежа, обязательно отметив "НДС не облагается". Вуа-ля! Получилась платёжка, которую распечатала на листе А4 и принесла в Разрешиловку, даже живая отметка, что ставится в отделении банка не потребовалась. Таким образом оплатила оба лицензионных сбора. Никаких комиссий "ЮниКредит Банк" за два бюджетных платежа с меня не взял.



Водительские права.

Я весной окончила автошколу. Сказали перед сдачей школьного экзамена оплатить госпошлину за выдачу водительских прав. Это 2000 рублей. Можно было через портал Госуслуги заплатить, но там дурацкие способы оплаты, мне не подходят. У меня осенью 2016 года сменился обслуживающий меня банк к тому же. Сейчас меня обслуживает ВТб 24. Все документы в ГИБДД подавала автошкола, я переспросила насчёт своих планов по оплате пошлины, мне сказали принести платёжку с живой отметкой банка. То, что у меня есть ЭЦП в банке, автошколу это не обнадёжило.

Я решила заплатить госпошлину за водительские права через ВТБ24 Онлайн, ввела как обычно счёт, корсчёт, БИК, ОКТМО, КБК, получателя, назначение платежа, обязательно отметив "НДС не облагается" и подписала с помощью генератора в режиме "Б". Я ещё не видела такой скорости зачисления денег в бюджет. Не успела глазом моргнуть, как платёж зачислен. Это фантастика! И что самое важное - нет комиссий за бюджетные платежи. Потом пошла в отделение ВТБ 24, мне распечатали платёжки, поставив отметку. У ВТБ 24 платёжка получилась на бланке формы ОКУД 0401060. Круто! Прям, как настоящая, как у юрлиц. Я принесла в автошколу, мне конечно сказали, мол что это? Ну, пришлось рассказать что да как и что я не бизнес, а просто физлицо.



Вообще я ленивая женщина и мне не пристало стоять в очередях, толкаться у терминалов. Я не инкассатор к тому же, чтобы бегать с наличкой. У меня есть обслуживающий банк, ему отданы в управление мои средства, в банке мой личный расчётный счёт (не карта, а именно счёт) куда поступает зарплата и иные выплаты с которого я делаю платежи и переводы. У Сбербанка уже давно нет никаких монополий на бюджетные платежи. Ну, а я со Сбербанком не работаю вообще, у меня там нет ничего.