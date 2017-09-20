С 21.09.2017 Мой личный Чёрный список банков пополняют:
1) АО "КИБ" Евроальянс" его номер 56. Причина - небезопасный интернет-банкинг, завязанный на использование СМС-паролей.
2) ПАО "Плюс Банк" его номер 57. Причина - небезопасный интернет-банкинг, завязанный на использование СМС-паролей.
3) ПАО "Вита Банк" его номер 58. Причина - небезопасный интернет-банкинг, завязанный на использование СМС-паролей.
4) АО "Горбанк" его номер 59. Причина - небезопасный интернет-банкинг, завязанный на использование СМС-паролей.
Указанным кредитным организациям запрещена любая работа со мной, с моими данными, денежными средствами и активами.
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