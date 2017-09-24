C 25.09.2017 г. лишаются возможности работать со мной, моими данными и деньгами следующие банки:
1) АО "РФИ Банк" - за воспрепятствование моей инвестиционной деятельности на фондовом рынке.
2) АО "Банк "Воронеж" - за небезопасный интернет-банкинг.
АО "РФИ Банк" пополняет мой личный Чёрный список банков под номером 60, а АО "Банк "Воронеж" достаётся номер 61 в моём личном Чёрном списке банков.
Указанным организациям запрещена любая совместная деятельность со мной, работа с моими деньгами, активами, личными данными.
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