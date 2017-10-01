Чёрный список. Включение с 02.10.2017 г.

С 02.10.2017 г. мой личный Чёрный список банков пополняют ПАО "Росбанк" и АО "Газпромбанк"
1) ПАО "Росбанк" присвоен номер 61 в Чёрном списке банков. Причина - непрозрачные условия кредитования, навязывание страховок.
2) АО "Газпромбанк" присвоен номер 62 в Чёрном списке банков. Причина - непрозрачные условия кредитования, навязывание страховок.
Работа указанных организаций с моими данными, денежными средствами, активами становится невозможной.
Комментарии 1
http://www.banki.ru/blog/Nerevar/8970.php