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Чёрный список. Включение с 02.10.2017 г.

01.10.2017 01:09 1 378 просмотров
С 02.10.2017 г. мой личный Чёрный список банков пополняют ПАО "Росбанк" и АО "Газпромбанк"

1) ПАО "Росбанк" присвоен номер 61 в Чёрном списке банков. Причина - непрозрачные условия кредитования, навязывание страховок.
2) АО "Газпромбанк" присвоен номер 62 в Чёрном списке банков. Причина - непрозрачные условия кредитования, навязывание страховок.

Работа указанных организаций с моими данными, денежными средствами, активами становится невозможной.

Комментарии 1

Stiggy  (Stiggy)
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Цитата
АО "РФИ Банк" пополняет мой личный Чёрный список банков под номером 60, а АО "Банк "Воронеж" достаётся номер 61 в моём личном Чёрном списке банков.

http://www.banki.ru/blog/Nerevar/8970.php
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