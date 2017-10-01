Резервы средств при выплате кредита.

Как известно, кредит нужно выплачивать по графику и в срок, иначе возникнет просрочка. А просрочки это не есть гуд, мало ли того, что они злят банк-кредитор, они ещё и негативно сказываются на кредитной истории, превращают кредитную историю в волчий билет. С таким волчьим билетом потом-то и телефон в "Евросети" или "Связном" не купить в кредит, не говоря уж взять кредит или оформить кредитную карту.

В России сейчас нестабильная экономическая обстановка, каждый рискует остаться без работы. А остаться без работы, имея кредитные обязательства - это катастрофа, в первую очередь для заёмщика, потом уже для банка. Поэтому, я стараюсь делать резервы средств, чтобы самой не ударить в грязь лицом и не подкачать банк, не знаю как другим. а для меня страшное дело испортить кредитную историю. У меня есть рублёвых два счёта - расчётный и накопительный. На расчётный понятное дело приходит зарплата, туда я вывожу дивиденды с брокерского счёта, а накопительный понятное дело для накоплений. Это не сложно открыть накопительный счёт, тем более, что заводить на него или снимать с него деньги можно в любом объёме и в любое время без потери процентов, но есть "но" процент маленький. Всё же лучше, чем деньги будут лежать бестолку. Тут хоть что-то, чем ничего. Точно так же не сложно найти пару-тройку тысяч рублей для наполнения резервов. Понятное дело приучить себя экономить кому-то это сложно. Но, я вот поборола потребительские амбиции и научилась экономить, что наэкономила за 1,4 месяца аж на два платежа по кредиту и наэкономливаю на покупку акций ПАО "Ленэнерго", продолжая подкидывать на накопительный и брокерский счета деньги. Сытые нулевые закончились, закончились и гламур с финтами-понтами, показухой, дизайнерскими ремонтами, выходными на Кипре, но этого понять никто не хочет. В нынешние кризисные времена можно поездить и на подержанном авто, походить в немодной потрёпанной одежде и ненакрашенной. Нормальному здравомыслящему человеку должно быть глубоко по барабану кто что скажет или подумает. Жить надо своей жизнью и не на широкую ногу. Важно чтобы были деньги.

Коснись меня, не дай Бог, какие неудачи, мне будет откуда взять деньги на выплаты по кредиту. Лучше взять деньги с полочки, чем лихорадочно искать когда припечёт.