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Валютные ипотечники и их проблемы.

01.10.2017 22:36 3 440 просмотров
Многие из нас слышали, видели, читали про валютных ипотечников и их проблемы. Я вот считаю, что они сами виноваты в своих бедах. Почему? А потому, что выбрали займы в валюте абсолютно недальновидно думая, что курс валюты не изменится. Чего-чего, а вот курс валюты нередсказуемая вещь. Это загадка природы для именитых финансовых аналитиков, не говоря уж для обывателя. Да, были сытые годы стабильности когда доллар 30 и евро 40 стоили. И эта стабильность затмила разум, ослепила, затупила бдительность и просто выжгла мозг людям. Многие наивно взяли на себя функции финансовых аналитиков, став считать, что с финансовым сектором ничего не случится, за что и поплатились, что теперь выступают и требуют помощи у государства. "Путин, помоги или мы себя убьём! или "Родина, спаси нас, мы в заднице" - вот с такими основными идеями происходят все эти действа валютных ипотечников. Ёк макарёк! Никто их за нос не тянул, под зад не толкал брать ипотечные займы в иностранной валюте. Да, ставки ниже, да была иллюзия, что стабильность теперь на века. Но, блин, надо отдавать себе отчёт в том, что есть валютные риски, даже если сейчас их предпосылок не видно.

Комментарии 3

Stefany  (Stefany)
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Давайте продолжим мысль.
Инвалиды сами виноваты в своих бедах.
Представители сексменьшинств сами виноваты в своих бедах.
Пенсионеры сами виноваты в своих бедах.
Жители аварийных домов сами виноваты в своих бедах.
Обобщим? Россияне сами виноваты в том, что родились в России. Надо было отдавать себе отчет, что есть риски рождения.
Лилия Лунина  (Nerevar)
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Цитата
Stefany пишет:
Давайте продолжим мысль.
Инвалиды сами виноваты в своих бедах.
Представители сексменьшинств сами виноваты в своих бедах.
Пенсионеры сами виноваты в своих бедах.
Жители аварийных домов сами виноваты в своих бедах.
Обобщим? Россияне сами виноваты в том, что родились в России. Надо было отдавать себе отчет, что есть риски рождения.


Нечего переводить разговор в другую плоскость!
BL45538  (BL45538)
#
Наступление инвалидности, рождение в России, наступление пенсионного возраста — недобровольные события (в общем и целом). Об ипотеке так сказать нельзя (тем более валютной).
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