Чумовая плата по потребкредиту.

Я хоть и акционер, хоть и инвестор, и это не значит, что обалденно богата. Наоборот, становясь акционером становишься словно огородное пугало, потрфель надо собирать и наполнять, на это уходят деньги. А чтобы получать какой-то доход со всего этого надо время. Москва не сразу строилась, так и тут.

Иногда возникает необходимость что-то купить или оплатить, а денег взять попросту неоткуда. И тут на помощь приходит потребкредит. В 2015-м году я брала потребкредит на отдых и восстановление зуба, разрушенного глубоким кариесом, грозящего вот-вот расколоться пополам, даже от булочки или мягкого фрукта. Взяла потребкредит, отремонтировала зуб, отдохнула. Пришла пора выплачивать. Благо, условия позволяли вносить частичную досрочку. И это круто? Нафига платить по графику, когда есть деньги? В итоге вышло так: кредит взят на длинный срок, платёж маленький (всегда стараюсь брать с маленьким платежом, чтобы было легче управлять собственными средствами). Деньги есть, я вносила частичную досрочку, денег нет - просто платила обязательный платёж. Ставка 25,9% годовых, при ключевой ставке в 14% (на тот момент она была примерно такая) это нормальное явление. Внесла частичную досрочку на начальном этапе, переплата уменьшилась, платёж уменьшился. Вау! Я потом вошла в раж. Как только появлялись деньги, я обязательно вносила частичную досрочку. Сначала уменьшала платёж, когда он дошёл до совсем смешных значений, я попросила сократить срок. Платёж остался тот же, но переплата уменьшилась. Расслабилась, начав вносить лишь обязательные платежи, а сама копила деньги. Потом вовсе пришла и всё выплатила в раз. Всё! Кредита нет. Переплата снижена вдвое относительно заранее расчитанной величины.

Я не ставила своей целью лишить банк запланированной прибыли, просто меня забавляли частичные досрочки.