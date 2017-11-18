Победа над наличкой.

С приобретением автомобиля я перестала ездить на общественном транспорте по делам и на работу. Дело в том, что маршрутки на которых я добиралась до метро, а потом до работы не принимают "Подорожник" и все расчёты с ними шли наличкой. Если исходить из того, что стоимость проезда составляет 50 рублей, а туда и обратно это выйдет в 100 рублей, получается, что у меня недополучена выгода 1 рубль в день, если это умножить на 22 рабочих дня, то в месяц не дополучается 22 рубля. Умножить это на 12, получим 264 рубля. 264 рубля по довольно грубым прикидкам я не дополучала из-за проезда на маршрутках и регулярных ежедневных расчётах наличкой за год. На самом деле если быть точно, то сумма эта варьирует, но всё же наличка кэш-бэка не приносит.
Львиная доля моих расходных операций проходит по кредитке от ВТБ 24, на которой есть кэш-бэк 1% от каждой покупки. В месяц набегает неплохая сумма, которая частично компенсирует мои расходы. Мелочь, а приятно. Лучше что-то, чем ничего.
Кроме того расчёты наличкой - это по сути инкассаторская работа, за которую мне никто не платит, а риски с ней связанные, есть. Да и кредитная организация, призванная управлять моими деньгами не для этого призвана, чтобы я рассекала с деньгами по улице и носила их то магазину, то метрополитену, то салону красты, то ещё кому. Если бы мне хотелось платить и получать наличкой, нося её по улице, я бы наверное не стала призывать на помощь кредитную организацию, в моём случае это ВТБ 24.
Теперь с приобретением машины все мои расходы за редким исключением, носящим скорее нерегулярный эпизодический характер, перешли на базнал. На всякий случай держу с собой в кармане рублей 200 и не больше.
Вообще в моём понимании наличка - это деньги мошенников, коррупционеров, алиментщиков и чёрных контор каких-нибудь. Нормальному законопослушному человеку не стоит бояться банков и платёжных систем.
Комментарии 2
Нескромный вопрос- сколько же Вам лет?
Видимо Вы ничего не слышали про 1991 и 1998г. когда БС легла на бок и несколько месяцев слабо трепыхалась. Или Вы думаете что-то изменилось в гос-ве Российском? Боюсь расстроить Вас- ничего не изменилось. БС как была г*, так в этом состоянии и прибывает. И в один прекрасный день все Ваши карты могут, в отличие от налички, оказаться бессполезны. Ну вот не пришел по каким-то причинам очередной транш госпомощи в вэтэбэ или росколхоз, и опа- стоим, курим. Или "враги" чет намутят с платежными системами. Нет, ну то есть сами банки и циферки на счетах они как-бы останутся, но воспользоваться ими может не получиться. Мало ли что в нашей стране произойдет- у нас ведь все время что-то случается.
Но не будем о совсем грустном, есть много приятных мелочей в общении с банковскими продуктами.
К примеру, есть у меня один хороший банк для проведения межбанка и оплаты ЖКХ, одна беда- за последние полгода уже несколько раз случалось так что смс-ки для проведения платежа не проходят, проблемы видишь ли у оператора связи. А иногда- Вы не поверите- карточки не срабатывают в торговых точках. По неизвестной причине. А еще- их там иногда не принимают. К примеру я покупаю вкусный сыр в двух магазинах, он там в полтора-два раза дешевле- и, о ужас, не принимают там карты. Или попробуйте на колхозном рынке, где я тоже отовариваюсь регулярно сыром и мясом, расплатиться картой. Т.е. имеется некая закономерность, кмк- где дешево, вкусно и без всяких ГМО там карты не принимают часто.
А еще есть у нас ФССП- казалось бы чего законопослушному их бояться?!- но у нас ведь страна безответстновенности и беспредела государевых людей, которые допускают кучу накладок (это мягко говоря)- и вот в один не столь уж прекрасный день может выяснится, что счета Ваши заблокированы- просто кто-то что-то перепутал и выставил взыскание на ваш счет. А снять даже ошибочную блокировку это дело в лучшем случае на неделю, а как правило на месяц... и вот Вы наедине с 200р.
А если застрянет Ваша машина где-нить в безлюдном месте? Будьте уверены- за нал ее и Вас в придачу оттуда эвакуровать будет и быстрее, и дешевле.
Не подумайте, что я против электронных денег ваще- вовсе нет, часто это удобно и даже местами выгодно (приятно получать 5% КБ за бензин или посиделки в кабаке).
Но вот последнюю Вашу фразу лучше заберите обратно- кеш (в разумных пределах) это выбор любого разумного человека, помнящего историю России.
Я уж не говорю про сбережения в валюте- их хранить в России в банках просто опасно сегодня, мало что взбредет в голову нашим патриотическим начальникам.