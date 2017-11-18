Победа над наличкой.

С приобретением автомобиля я перестала ездить на общественном транспорте по делам и на работу. Дело в том, что маршрутки на которых я добиралась до метро, а потом до работы не принимают "Подорожник" и все расчёты с ними шли наличкой. Если исходить из того, что стоимость проезда составляет 50 рублей, а туда и обратно это выйдет в 100 рублей, получается, что у меня недополучена выгода 1 рубль в день, если это умножить на 22 рабочих дня, то в месяц не дополучается 22 рубля. Умножить это на 12, получим 264 рубля. 264 рубля по довольно грубым прикидкам я не дополучала из-за проезда на маршрутках и регулярных ежедневных расчётах наличкой за год. На самом деле если быть точно, то сумма эта варьирует, но всё же наличка кэш-бэка не приносит.

Львиная доля моих расходных операций проходит по кредитке от ВТБ 24, на которой есть кэш-бэк 1% от каждой покупки. В месяц набегает неплохая сумма, которая частично компенсирует мои расходы. Мелочь, а приятно. Лучше что-то, чем ничего.

Кроме того расчёты наличкой - это по сути инкассаторская работа, за которую мне никто не платит, а риски с ней связанные, есть. Да и кредитная организация, призванная управлять моими деньгами не для этого призвана, чтобы я рассекала с деньгами по улице и носила их то магазину, то метрополитену, то салону красты, то ещё кому. Если бы мне хотелось платить и получать наличкой, нося её по улице, я бы наверное не стала призывать на помощь кредитную организацию, в моём случае это ВТБ 24.

Теперь с приобретением машины все мои расходы за редким исключением, носящим скорее нерегулярный эпизодический характер, перешли на базнал. На всякий случай держу с собой в кармане рублей 200 и не больше.

Вообще в моём понимании наличка - это деньги мошенников, коррупционеров, алиментщиков и чёрных контор каких-нибудь. Нормальному законопослушному человеку не стоит бояться банков и платёжных систем.