Официальное заявление.

В связи с участившимися рассылками якобы от имени "Сбербанка" и "Почта Банка" сообщаю.



Я не являюсь клиентом ни "Сбербанка" ни "Почта Банка". Указанные банки н имеют права работать со мной и оба находятся в моём личном Чёрном списке банков.

"Сбербанк" имеет номер 23, включён 23 августа 2016 года за непрозрачные условия обслуживания, односторонний порядок изменения договора и небезопасный интернет-банкинг с использованием СМС-паролей.

"Почта Банк" имеет номер 23, включён 25 сентября 2016 года за непрозрачные условия обслуживания, односторонний порядок изменения договора и небезопасный интернет-банкинг с использованием СМС-паролей.

Кроме того оба банка находятся под санкциями США, Евросоюза и ряда стран, я, как частный инвестор, следую санкциям США, Евросоюза и Канады во избежание проблем с властями данных стран. Не знаю как другим, а мне лично не нужны проблемы. Следовательно размещать депозиты или приобретать бумаги данных банков не могу и не планирую.

Кроме того, в целях обеспечения информационной и финансовой безопасности, я никогда не привязываю карты к номеру мобильного телефона. Все операции идут с использованием ЭЦП.