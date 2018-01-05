Чёрный список банков (пополнение).

Под номером 63 Чёрный список банков пополняет АО "АКБ "Россия" в связи с тем, что находится под санкциями США.

Номер 64 в Чёрном списке банков достаётся АО "Кредит Урал Банку" в связи с тем, что находится под санкциями США.

И номер 65 в Чёрном списке банков принадлежит АО "СМП Банку" в связи с тем, что находится под санкциями США.



Запрет на работу со мной, моими средствами и активами для всех трёх организаций наступает с 01.07.2018 года.



Я, как частный инвестор, следую санкциям США, ЕС и Канады.