Страховой случай по ОСАГО.

Я недавно сдала на права, купила машину. И как того велит закон приобрела полис ОСАГО. Недавно выезжала из парковочного места задом, не расчитала и въехала в машину соседа, которая была припаркована у тротуара. Дело в том, что коммунальщики при уобрке снега сгребли снег с роезжей части на порковку перед домом и образовался горб, который мне с трудом приходится преодолевать на машие заезжая и въезжая. В этот раз мне пришлось прибавить газку, чтобы машина задом выехала, преодолевая горб из снега. Расстояние оказалось маленьким и я не успела нажать на тормоз, глухой удар и машина встала. Я не паникуя вышла, нафоткала что случилось, вызвала ГИБДД. ГИБДД до меня ехала долго (будь проклят указ Путина о сокращении численности сотрудников ГИБДД). Появился сосед, который был явно не в восторге от того, что в его новую иномарку второй раз въезжает женщина. Видать, до меня ещё одна дама впаялась в его машину. ГИБДД приехала, я им написала объяснение, потом красивый доброжелательный инспектор предложил составить европротокол. Сосед не возражал и я была согласна, ГИБДД уехала. Составили европротокол, я предоставил европротокол свооей страховой. Вот жду что да как теперь будет. Хорошо, что ОСАГО есть, не придётся платить из своего кармана за помятое и поцарапанное крыло соседовой иномарки.