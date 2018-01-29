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Электронные кошельки без СМС и номера телефона.

29.01.2018 23:37 1 5 415 просмотров
Многие люди, кто желает зарегистрировать и иметь личный электронный кошелёк, наверняка, сталкиваются с тем, что без мобильного телефона никуда. Чтобы зарегистрировать кошелёк нужен телефон. Однако, не всем это приходится по вкусу. Кто-то считает, что после этого на его телефон обрушится град СМС-спама, кто-то думает, что его номер станет известен всем вокруг, кто-то думает, что с его номера ни с того ни с сего начнут пропадать деньги. Страхов много, в общем. Одни махнув рукой регистрируют на свой номер по принципу "была не была", кто-то заводит ещё симку, а кто-то страшась открещивается. На самом деле требовать номер мобильника и вести регистрацию на него это не законно ибо противоречит законодательству о защите прав потребителей, кроме того оно не безопасно, как показала практика.
Для тех, кому нужен электронный кошелёк без номера телефона и СМС могу предложить следующее:
1) Сервис Wallet one (W1). В России он представлен 3 юридическими лицами . Пугаться не нужно, просто каждая компания отвечает за своё направление деятельности. У всех есть Лицензия ЦБ РФ. И да, это тот самый Wallet one, зародившийся в Йоханнесбурге и переехавший в Лондон.
Зарегистрировать кошелёк можно как на номр телефона, так и на E-mail, кошельку будет присвоен свой 12 значный номер. В любом случае придётся проходить идентификацию. Процедура проста: или заявление с копией паспорта, заверенные нотариально, напраить почтой в адрес компании Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43 или прийти лично с паспортом и СНИЛС, либо прийти в "Евросеть" с паспортом, заплатить 100 рублей за идентификацию "Евросети". Я выбрала вариант с "Евросетью", зарегистрировав кошелёк на E-mail. Сервис великолепный могу сказать. Сразу открываются кошельки в рублях, евро, долларах США и даже в рэндах (валюта ЮАР). Кошелёк, да ещё и в иностранной валюте - это круто! smile:ura:
2) Intellect money. Наш, отечественный сервис, любезно предоставляемый ООО РНКО РИБ. Регистрируется на E-mail. Лицензия ЦБ у РИБа, разумеется есть. Фирма первопроходец, точнее один из первопроходцев e-Commerce. Кошельку присваивается 10-ти значный номер, начинающийся на IM. Идентификация проста, как 2х2, вводите свои паспортные данные и свой ИНН с конактным телефоном, по которому можно до вас дозвониться (СМС-привязок нет и не требуется, указать можно хоть городской номер). Втечение 1 рабочео дня служба безопасности проверит правильность данных и можно пользоваться. Только не лгите сервису, не вздумайте указывать липовые данные, иначе банъ или отказ в идентификации со ссылкой на недостоверность сведений.
3) PayPal - знаменитая Палка. Кто не знает Палку? Да, Палку знают многие! Регистрация на E-mail. Номер телефона можно не указывать. При регистрации надо сообщить данные паспорта, СНИЛС или ИНН, потом выслать скан паспорта (разворот и прописка). Я указала ИНН, выслала сканы.
4) «Копилка». Сервис предоставляется ООО «НКО Красноярский Краевой Расчётный центр»
Сайт сервиса: https://kopilka.money Возможна регистрация на телефон и E-mail. Идентификация есть упрощённая, а есть полная. При полной надо указать свои ИНН и данные банковского счёта и многое другое о себе.
Работает через пень-колоду. Сервис кривой. Техподдержка неадекватная, словно в параллельной вселенной обитает. Я идентификацию пройти не смогла, хотя честно указала данные о себе и хотела сразу полностью пройти всю идентификацию. Всё потому, что сервис кривой. После ввода персональных данных нажала «отправить», сайт завис. Висеть сайт может часами, сутками, неделями, месяцами, так ничего и не произойдёт. Стоит обновить страницу в браузере, как персональные данные просто исчезают и их приходится вводить заново. Если ввести заново и повторить процедуру, результат будет тот же. Техподдержка ничего внятного по этому поводу не говорит, в последнее время стал отваливаться даже сам сайт. Хотя, организация имеет лицензию ЦБ. В общем, весь этот сервис можно описать одним словом - развальня. Развальня, работающая через пень-колоду.

Ну, на этом у меня пока что всё. Будет чего нового о безэсэмэсных и безтелефонных кошельках – обязательно напишу.

Комментарии 1

Credit888  (Credit888)
#
Столкнулся с данной проблемой в сбере. В целях безопасности не желая привязывать к карте номер мобильника поставил в анкете галочку напротив " домашний телефон". Угу. Потом через пару месяцев возникла проблемка с переводом и попутно выяснилось что карта привязана не к номеру дом.телефона, а к старой снимке которуя я года 3 назад похерил. Даже спорить с персоналом не стал. Идут они лесом.
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