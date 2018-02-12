Сегодня 12.02.2018 г. я после работы решила заехать в Метро кеш энд керии, которое "Вы и Метро", чтобы купить сахара и зелёного чая. При входе меня встретила обаятельная дама, которая предлагала мне кредитную карту "Метро", которую выпускает АО "Кредит Европа Банк". Я отказалась, сославшись на мой знаменитый Чёрный список банков. Удивлению дамы не было предела. Чёрный список банков, о нём можно не знать, но он есть.
АО "Кредит Европа Банк" внесён в Чёрный список банков 26.05.2016 года, его номер 17. Банку запрещена любая работа со мной, моими данными, средствами и активами. Причины по которым банк угодил в стоп-лист - сотрудничество с "Ламерель" и небезопасный интернет-банкинг (реализован на СМС-паролях), а так же возможность одностороннего изменения условий договора..
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