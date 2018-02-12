Не прячьте ваши ИННы.

Решила я как-то перевести денег маме. И? Взяла банковские реквизиты, зашла в ВТБ-Онлайн, ввела реквизиты, сумму, ФИО получателя. И? Всё встало! Система затребовала мамин ИНН. Пришлось узнавать мамин ИНН. Как только я его указала, система дала мне продолжить дальше, выдав нужные параметры для генератора паролей.

Я слышала, что Минфин приказал банкам узнавать ИННы клиентов, дабы противодействовать нерадивым предпринимателям, что используют свои личные банковские счета в бизнес-целях, уходя от налогов. По ИННу легко определить кто человек - просто человек или индивидуальный предприниматель.

Не знаю как другие, если я кому даю свои реквизиты, среди них всегда есть мой ИНН (ИНН получателя), если я плачу за что-то, в платёжном поручении всегда можно увидеть мой ИНН.

Так что, не прячьте ваши ИННы. У банков всё равно все наши денежки под колпаком.