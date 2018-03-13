Денег нет, но вы держитесь.

Я, как Российская Федерация. Потрёпанная, голодная, ненакрашенная, но стою стоически, давая отпор недругам и сокращаю свои обязательства. Страну потрепало санкциями и меня потрепало, страна недоедает (денег нет но вы держитесь) и я экономлю на еде здорово, держась, т.к. нет денег. Стране сейчас не до шику с марафетом, да, вот и мне тоже. Страна стоит и даже мегапроекты в жизнь претворяет и я стойко переношу неудачи, не сломавшись, ещё и акции покупаю. У России сокращается госдолг и у меня уменьшаются обязательства. Страна вооружается, и я со стволом.

Если честно, то надоела вся эта мобилизация и мобилизационная экономика. Скорее бы вернулись сытые годы. Пусть уж лучше народ сходящий с ума от заграниц, шика и финансового наводнения, чем вот это вот всё в финансово-экономической сфере происходящее.