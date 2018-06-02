Мундиаль

Я решила поменять обслуживающий банк, выбрала АВАНГАРД, заказала кредитку, получила отказ, задумалась о разрыве договора с АВАНГАРДОМ. Чёрт возьми! Мне нужен банк, готовый предоставить мне кредитную карту с лимитом 25000 рублей, т.к. это важный для меня финансовый инструмент. Помимо кредитной карты мне нужна ЭЦП или скретч-карта, система ДБО, работающая полностью без номера телефона. Я нашла ещё один банк, думаю начать с ним переговоры. Да, я готова прыгать из банка в банк, пока не найдётся умный банк, готовый предоставить мне кредитку, валютный счёт, рублёвый счёт, возможность разместить вклады в рублях и долларах США. Всё бы ничего, но в Петербурге Мундиаль, а это означает, что в период с 25 мая 2018 г. по 25 июля 2018 г. нельзя носить оружие. А без оружия я не смогу перенести деньги в другой банк. Разорвать договор и истребовать деньги в полном объёме недолго, а вот перенести их в другой банк, тут мне нужно будет оружие.