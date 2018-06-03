Катание на льготном периоде.

Многие знают, что есть такое чудо как кредитная карта, проще говоря кредитка. Но, не многие умеют её готовить, от чего и попадают в долговую яму. Следует помнить, что деньги на кредитной карте - это не ваши деньги, а деньги банка. Поэтому к пользованию кредиткой нужно приступать с трезвой и холодной головой, тщательно расчитывая свои финансовые возможности, тогда кредитка станет очень важным и полезным финансовым инструментом. Лично для меня кредитка - это залог финансовой безопасности, важнейший финансовый инструмент, позволяющий выравнивать нагрузку на мой, так сказать, кошелёк. Без кредитки жизнь плоха.

Выдали кредитку, допустим 13-го числа, следовательно при 31 дне в месяце есть 18 дней на покупки или 17 при 30 дневном месяце. Дата формирования отчёта каждое 1-е число, дата окончания грейс-периода каждое 20-е число. Каждое 10-е число у меня зарплата и каждое 25-е число аванс. 13-го числа я начала покупать, через 12 дней пришёл аванс. ОК, пусть лежит аванс на расчётном счёте. Едем дальше. Наступает 1-е число, банк подводит итог ушедшего месяца, выставляя обязательный платёж. ОК, вношу сумму, превышающую обязательный платёж, банк доволен, как кит. Остаток аванса лежит на расчётном счёте, могут производиться обязательные платежи по ЖКУ, например или счёт за связь, если эти счета припрутся до 10-го чила, кредитка держит нагрузку до 10-го числа - дня зарплаты, подхода основных средств. По кредитке идут покупки. Наступает 10-е число, приходит зарплата, производится оценка задолженности по кредитке и делаются обязательные платежи, что-то откидывается в сторону в резерв на накопительный счёт, или вносится частичная досрочка по потребкредиту, или приобрести актиффчиков немножко, если курс хороший можно и валюты, делается расчёт денег, чтобы их хватило аж до 20-го числа. Наступает канун 20-го числа, вносится платёж, опустошается расчётный счёт. Наступает 20-е число, грейс-период откидывается аж на 20-е число следующего месяца, кредитка держит нагрузку втечение 5 дней до прихода аванса, расчёты идут исключительно по безналу, по кредитке и никак иначе, расчётный счёт пуст. А дальше цикл продолжается, но покупки начинаются с 20-го числа, когда откинулся грейс-период на 20-е число следуюшего месяца. Расчёты трат производятся, исходя из этого.

Кредиткой я без особых проблем раскидываю единовременную покупку до 5000 рублей на 2 зарплаты, при этом освобождаются дополнительные деньги для пополнения резервов или других статей расходов. Главное сделать эту покупку в нужный временной интервал. Всё, что свыше 5000 рублей я раскидываю при помощи другого финансового инструмента - карты рассрочки. Если покупку сделать у партнёра банка-эмитента карты рассрочки, то тут вообще раздолье, сумму покупки можно раскидать от 4-х до 12-ти месяцев. Большая покупка за небольшую плату. Освободится много денег, которые можно либо пустить на другие статьи расходов, либо пополнить свои финансовые резервы. Приступать к повторному пользоанию картой рассрочки желательно тогда, когда будет выплачена вся рассрочка за покупку.

Кредитка и карта рассрочки не будут полезны тем, кто активно пользуется наличностью. Наличность с этих карт снимать нельзя, только покупки можно делать или платить в POS-терминалах, например в клинике или салоне красоты.