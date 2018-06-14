Проблемы с входом на сайт.

Вторые сутки испытываю проблемы с входом на сайт. При авторизации выдаётся капча со ссылкой на "подозрительную активность" с IP-адреса. Это отнюдь не вина провайдера, что у меня такой плохой айпишник. Дело в другом. С сайтом "общается" выходная нода защищённой виртуальной децентрализованной сети или "защищёнки", как называю её я. Делается это в целях обеспечения моей личной безопасности и защиты моих данных веб-сёрфинга от подмены, перехвата, перенаправления и т.д. Я решила поставить мощный заслон хакерам и разного рода спецслужбам на пути к моей приватности. "Защищёнка" работает и на моём ПК и на смартфоне, прямого выхода в сеть я не практикую и не собираюсь практиковать. Всякие вопросы на тему "нужна/не нужна я хакерам и спецслужбам" это глупые вопросы, которые надо отмести и не задаватья ими. У меня другой подход к безопасности, заключающийся в нивелировании любых рисков. Если есть риск, значит ему надо поставить заслон и точка.

Из под "защищёнки" я работаю и с деньгами в интернет-банке, и с ценными бумагами у своего брокера в личном кабинете, и у сотового оператора прошу детализации. И там, и там, и там всё нормально. Только здесь какие-то капчи выскакивают.