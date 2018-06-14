Скучаю по "Росэнергобанку"

В недалёком 2015-м я решила съездить за границу и отремонтировать зуб, который раскрошился. На это нужны были деньги. откуда же их взять? продать валюту? Нет! Распотрошить депозиты? Нет же! Их нужно занять! Занять, даже если проценты огромные. Валюта и депозиты слишком хорошо лежали, чтобы их тратить. Займ предполагалось погашать с опережением, не по графику, дабы не было сильной переплаты. Да, банкам это не нравится, а мне не нравится переплата.

В итоге я на работе попросила сделать мне несколько копий трудовой, несколько экземпляров справки 2-НДФЛ. Конечно же руководительи главный бухгалтер удивились, но это не суть. Я как нутром чуила, что в банках по моим заявкам могут быть отказы. А ведь так оно и было! И это несмотря на мою платёжеспособность, хорошую кредитную историю и наличие у меня финансового резерва на случай утраты работы или трудоспособности. Кредит "перекрывался" полностью резервами. Я подала несколько заявок в разные банки, всё честно, всё прозрачно. Бабах! Отказ, без объяснения причин. И так несколько раз. И лишь только один банк был готов предоставить мне кредит. Это был "Росэнергобанк". У него-то я и зняла деньги. Хороший банк, приветливый персонал, прозрачные условия договора, ни комиссий, ни сносок с мелким шрифтом. "Росэнергобанк" мне ещё тогда выпустил кредитку, прям при действующем кредите. Ведь, уйдя из Сбера, я потеряла кредитку и мне нечем было выравнивать нагрузку на свой кошелёк. По этой кредитке я купила оружие, помню, попала на проценты из-за собственной тупости, не расчитала даты и суммы должным образом. Но, с "Росэнергобанком" случилось самое страшное - ЦБ отобрал лиензию и банк рухнул. Не буду озвучивать причины почему это произошло. Скажу, что верить тому, что говорят по телеку не стоит, там всё куда хуже, чем кажется. "Росэнергобанк" пал не из-за дыр в балансе и плохих активов, его забили, заклевали за то, что он был крепким и стабильным, выдержал кризис 2014-2015 годов. Сделали это плохие люди, я не буду показывать пальцем кто именно.

В прошлом году я тыёрдо решила пересесть на личный автомобиль, новый покупать и денег нет и опыта вождения нет. Решила купить на вторичном рынке, с рук. Решила не загоняться с программами автокредитования, т.к. не хочу отдавать банку-кредитору ПТС и обременять собственность залогом. Решила взять обычный потребкредит, который предполагалось выплачивать с опережением, как тогда в "Росэнергобанке" в 2015-м. Сценарий 2015-го года повторился. Наученная теперь уже не только интуицией, но и горьким опытом отказов в кредите, я вооружилась несколькими копиями Трудовой книжки и несколькими экземплярами справки 2-НДФЛ, пошла по банкам просить взаймы. И снова череда отказов! Вроде просрочек не было, всё платилось. Э-нееет! Отказы! И тут я, уже на грани отчаяния, закурила на улице сигарету, с грустью и ностальгией вспомнила про "Росэнергобанк". А у него уже нет лицензии и его самого уже нет. "В Росэнерге" уж точно бы дали взаймы, без колебаний, без выпендрежа. Но, блин, банк лишился лицензии и разрушен.

С потребом на машину мне пришёл на помощь "Хоум Кредит", спасибо им, хорошие они люди, всё делается дружелюбно, без выпендрежа и т.д. и т.п.

Каждый раз как я перебираю свои документы, мне попадается увесистое дело документов на банковские продукты "Росэнергобанка", я с ностальгией вспоминаю о "Росэнергобанке" и былых временах.