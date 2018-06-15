Инфляция и кризис.

ЦБ таргетирует инфляцию, но цены как были, так и остаются высокими. Цель по инфляции 4% достигнута, по состоянию на 15.06.2018 г. инфляция составляет 2,4%. Казалось бы, в России не жизнь, а малина. Но, нет же! Цены очень высокие, денег не хватает ни на что крупное, экономить приходится на всём, чём только можно. Например, на ремонте своего автомобиля и ПК. Жарким майским днём я освоила профессию автоэлектрика, так, немножко. 1 лэвл вполне заслужен. Мне нужно было поменять сгоревшую проводку. Поменяла целый участок проводки, переломала себе все ногти, вымазалась в грязи, пыли и солидоле, как чертёнок.

Сегодня меняла термопасту на процессоре. Ну, реально нанотехнологии! Старую отскреби, ототри, новую нанеси. Казалось бы, легко. Но, нет же! Всё в компе настолько крошечное, что малейшее неверное телодвижение и комп вышел из строя. Мне пришлось отвинтить уйму мелких болтиков, разобрать комп, отскрести и оттереть стурую термопасту, нанести новую, потом прочистить пыль на кулере, на материнской плате, привинтить всё как было.

На днях привела гоову свою в порядок - покрасить корни, освежить тон. Купила щадящую профессиональную краску. Благо спецмагазин профессиональных химии из разряда "бьюти" и косметики от моей работы недалеко, там много чего есть для парикмахеров и визажистов. Красила меня мама. Я не пошла в салон или парикмахерскую, я с мамой решили, что она меня покрасит. И? Получилось всё великолепно, главное следовать инструкциям. Сэкономлена энная сумма денег.

Как видно, экономлю на услугах специалистов. Тем временем Правительство ратует за повышение НДС на 2%, с нынешних 18-ти до 20-ти! Это чревато повышением розничных цен на товары и повышением расценок за услуги. Всё потому, что бизнес, не желая терять свои сверхдоходы, ведь наценку так или иначе будет сжирать НДС, наценки приподнимет изрядно. И опять рост цен! Показатель по инфляции вырастет, ЦБ отработат оперативно, сложив излишки денег в мешки. Показатель по инфляции снова вернётся к прежним значениям, но цены не снизятся. От этого хорошо только бюджету. А вот мне как-то плохо. Опять Минфин и Правительство лезут ко мне в карман.

Унитазную трубу я меняла, своими лапками. Треснувший дисплей мобильного телефона перепаивала при помощи 25-ти ваттного паяльника с медной спиралевидной насадкой из куска проволоки. Шомпол для своего пистолета выковала сама из куска стальной проволоки.

С бездарной политикой Минфина и Правительства освоишь, гляди 1000 и 1 профессию.