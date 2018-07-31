Рассталась с ВТБ.

В середине июля я окончательно рассталась с банком ВТБ, по причине того, что мне перестала всё больше и больше нравиться их политика. Банк ВТБ сильно увлёкся привязыванием всего и вся к номеру телефона, электронизацией и цифровизацией. Костин - глава финансовой группы ВТБ одно время говорил, что отделений ВТБ скоро совсем не будет, там будут сидеть не живые банковские служащие, а роботы. Ох, да! Очень прикольно и футуристично, прям как в Фоллауте. Всё бы ничего, но я бы вот не доверила роботам работу с финансами, даже если эти бездушные железяки обладают искусственным интеллектом. Но, это в отдалённой перспективе. А что же сейчас? А сейчас же банк переходит на цифровые каналы коммуникации, к безбумажному документоообороту. Приходите в отделение, вам типа дают планшет, где изложен документ в электронном виде, надо нажать ОК, прилетит СМС с кодом, который нужно ввести в поле. Вуа-ля! Документ типа подписан. Бред! Полный бред какой-то! СМС-канал ненадёжен, т.к. является открыты. Такая банковская операция не подпадает под понятие "банковская тайна", т.к. априори уже известна третьим лицам - оператору связи, хакерам, майору за пультом СОРМ-2 сидящему. Уже третьи лица в курсе о том, что вы были в банке и что-то такое там сделали. Пусть содержимое не будет им известно, но сам факт посещения офиса банка и что-то там сделанного уже известен. Вспоминается концепция нооскопа Антона Вайно, который теперь помощник президента и который курирует контроль за финансовыми операциями. Похоже, нооскоп уже есть и его калибруют.

Я пришла разрывать все правоотношения с ВТБ и истребовать деньги. Меня ставили в самую последнюю очередь, я обошла 6 отделений. 6, Карл, отделений! Как нести деньги - это всегда да, а вот как забрать своё - это уж подождите. Извела литров 5 бензина пока ездила. Бензин мне никто не вернёт. И вот пришла в офис, захожу, дождалась своего времени, предъявляю паспорт, говорю что хочу. И? Мн было предложено проверить номер телефона СМС-кодом!! В отделениии, где я лично и с паспортом! Я рассердилась, сославшись на то, что СМС у меня услуги нет, а ведь её действительно нет и что у меня аппарат заглючил, а он действительно заглючил не на шутку. Всё это типа в целях какой-то там безопасности. Охренеть! Уже не верят паспорту - документу, удостоверяющему личность.

Деньги я истребовала, заявления написала. Они все почему-то в одном экземпляре. Испокон веку все такого рода бумаги были в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Это не письмо от Паши Маше, это юридически значимый документ. Ладно, сошлись на заверенной копии мне. Я получила свои денежки в полном объёме, расходники на бумаге и была такова.

Вся эта цифровизация помимо своей ненадёжности ещё и чревата тем, что в спорной ситуации будет трудно что-то кому-то доказать. Все документы фактически будут храниться у одной стороны - банка, клиенту же будут приходить на электронную почту макеты филькиных грамот в формате ПДФ, которые любой студент или школьник может сделать в Ворде, экспортировав в ПДФ. Даже бумага со штампом имеет юридическую силу в отличие от таких вот фитюлек. К сведению: обязательность круглых печатей отменена, достаточно штампа и подписей на договорах даже. Случись спорная ситуация бумага послужит веским доказательством, а файлы можно подтереть или типа повредить и тогда возникнет вопрос "А был ли мальчик?", предъявив филькину грамоту положительного ответа на этот вопрос будет не получить, будет ссылка на Ворд и потупленный взор.