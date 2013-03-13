Бельгийский оператор сотовой связи обманывает?!

Жизнь в Европе для меня началась неожиданно…ну вот совсем неожиданно и по сложившимся обстоятельствам началась она с Франции, а потом плавно перетекла в Бельгию. С тех прошло уже почти 3 года, и я почти привыкла к закрытым магазинам по воскресеньям, смирилась с невозможностью купить что-нибудь после 10 вечера и равнодушно воспринимаю отсутствие общественного транспорта во время забастовок. Но, как ни странно, даже после этих лет оказалось, что моё устойчивое российское сознание можно удивить европейскими «причудами». По сложившимся обстоятельствам, за последние годы не вникала в принципы сотовой связи, но тут пришлось столкнутся.

Сотовая связь…кто бы мог подумать, что в мире современных технологий, 3G и даже 4G, айфонов, планшетов и многого другого, в Бельгии, да и не только в ней, Вы не сможете оплатить свой абонемент телефона через терминал?! Видимо, терминалы мгновенной оплаты, и пополнения счета телефона придумали в России, и существуют они только в России, потому что тут о таких новшествах не только не знают, но и не слышали.

Что же предлагают бельгийцы для оплаты телефонного абонемента сотового аппарата? Только два варианта: компания-оператор ежемесячно списывают с Вашей банковской карты определенную сумму или присылает Вам письмом счет-фактуру, которую Вы сами лично оплачиваете в банке. Немножко подробнее расскажу Вам детали обоих вариантов, потому что один другого краше!

На рынке сотовых операторов в Бельгии устойчивая олигополия, но по факту типичная монополия чудесной компании Belgacom Proximus. Почти 80% жителей Бельгии и бельгийских компаний используют первый вариант оплаты телефона, то есть они просят банк разрешать компании Belgacom Proximus списывать с их банковского счета любые суммы. И вот тут начинается карусель…. Дополнительные платежи за непонятные услуги, двойная оплата счета в один месяц, единовременная оплата абонемента на полгода вперед и многое другое. И, мне кажется, эти 80% бельгийцев даже не представляют, как их обманывают каждый день, ведь это Европа и тут не может быть такого произвола!

Второй вариант в этом отношении намного лучше, так как на счете-фактуре стоит сумма к оплате и есть detail list, который после 15 звонков в сервисную службу Вам все-таки прикрепят к счету. Тут главное не отчаиваться и звонить много раз! Тем не менее, если у Вас возникли вопросы по поводу неизвестно откуда взявшихся дополнительных расходов в Вашей фактуре, то ничего прекрасного Вас впереди, увы, не ждет. У сотовых операторов в Бельгии нет офиса, куда Вы можете придти, и, ткнув в фактуру спросить, что ЭТО?! Единственный Ваш путь – это служба поддержки, которая соединит Вас с офисом фактур, где назвав номер счета, Вы по телефону обсудите с оператором все Ваши вопросы и претензии. На словах, конечно, звучит быстро. Однако, быстрее дозвониться получается бельгийскому королю, чем в этот офис. Если разговор с оператором ни к чему не привел, то связаться с этим офисом фактур можно еще по электронной почте и по факсу….Но этот путь обычно тоже ни к чему не приводит.

Как оказалось, единственный способ расшевелить оператора – это письмо-обращение с уведомлением того, что Вы обратились в адвокатскую контору, и будете судиться до победного конца. Как только это письмо доходит до офиса, Ваши проблемы мигом решаются, и оператор сам находит ошибки/опечатки/неточности в Вашей фактуре и высылает Вам письмо-уведомление о досадной ошибке компьютера, которую Вы не должны уплачивать.



Отдельного внимания стоит еще и оплата, которая в любом случае совершается через банк, то есть через банальный банковский перевод с указанием реквизитом и суммы. Но и тут все не так просто, потому что оплатить Вы можете только со счета в бельгийском банке. И всем абсолютно все равно хотите вы иметь бельгийский счет в банке с картой в придачу или нет! Если вы оформили контракт на сотовый абонемент, будьте добры, открывайте счет и платите нам через банк!

Но и тут есть свои подводные камни, ведь счет в банке, как и абонемент на телефон может быть оформлен только, если у Вас есть вид на жительство. Никакой тип визы, даже рабочая виза типа D, не дает Вам права пользоваться в Бельгии такими благами человечества, как безлимитные звонки и смс внутри сети, интернет. Единственное, что может себе позволить временный постоялец в Бельгии – sim-карта тарифа Pay&Go, которая пополняется кодами с карточек и имеет безумно завышенные тарифы.

И раз уже речь пошла о тарифах, то после стоимости российских абонементов, цена бельгийских тарифов многих шокирует. Стандартный абонемент, включающий в себя безлимитные звонки и смс на все бельгийские номера, а также 5GB интернета 3G, стоит 100 евро с учетом НДС или чуть больше, чем 4000 российских рублей. Для сравнения почти аналогичный тариф «Безлимитный Премиум» + городской номер в Москве от титана сотовых операторов России – Мегафона стоит 3000 рублей, который Вы без проблем можете оплатить с помощью терминала в любом переходе или магазине…