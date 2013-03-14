ОНИ завоевали Европу без войны...Добро пожаловать в Еврабию!

Тысячи, сотни тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Их стало больше, чем европейцев за последние несколько лет. Они рядом с вами везде: в метро, в магазине, в парикмахерском салоне, в такси, в прачечной и даже в соседнем доме. Они водят автобусы и трамваи, продают вам продукты, охраняют ваш дом, учат ваших детей. Около 9 из 19 районов Брюссельского Столичного региона теперь полностью принадлежит им.Действительно принадлежит, не думайте, что я преувеличиваю....В этих районах свои правила, свои условия жизни. Это как арабское государство-анклав в столице Евросоюза! Специальные школы только для детей их вероисповедания, вывески на улицах и реклама только на арабских языках, национальная одежда у мужчин и женщин в виде платьев в пол. Девушки и женщины носят хиджабы, закрывающие лицо, хотя это запрещено, но им все равно. Даже полиция не выезжает в "арабские районы", потому что это бесполезно. Они не живут в Европе, они переносят в Европу свой быт из той страны, откуда приехали!В прошлом году, аналитики независимого центра подсчитали, что к 2020 году население Брюсселя будет состоять на 90% из эмигрантов из стран Ближнего Востока. И это столица Европейского Союза, город Саммитов ЕС и всех политико-экономических институтов Союза???В Европе много эмигрантов из других стран, но ни китайцы, ни корейцы, ни японцы, ни американцы, ни русские не ведут себя так, как ведут себя ОНИ. Разбросанный мусор на улицах, плевки, запах мочи, нестиранные месяцами одежды и, видимо, отсутствие душа дома. Почти на каждом углу в городе можно встретить кафе-забеголовку с надписями «Durum», «Pita» и т.д., которая специализируется на арабской «шаверме/шаурме» и прочих национальных арабских блюдах. Даже национальную бельгийскую еду: фритты и вафли делают теперь ОНИ.Здесь каждый день и взрослым и детям в школах напоминают о лояльности и толерантности, но не говорят о том, что Европы больше нет, потому что Арабия переехала на ее место.Для меня было большим шоком узнать, что центральный исторический район Брюсселя, где находится Grand-Place, здание Биржи, Королевский дворец и парк, музей изящных искусств и многое другое, полностью заселен арабскими эмигрантами. Они живут в домах с исторической архитектурой и наборным паркетом с видом на башню Ратуши.Зная ценник на такие апартаменты в Санкт-Петербурге где-нибудь на Невском проспекте, ближе к Дворцовой площади в доме с историческим фасадом…ну даже съем довольно expensive, не то, что покупка!Все оказалось просто… здания уже были расквартированы под общежития когда-то давно. Возможно, там раньше жили бельгийцы, у которых не было своего жилья. Общежития, довольно мрачные и скудные, так как душевой комнаты там в принципе не предусмотрено в планировке. Может быть поэтому, в историческом центре Брюсселя не живет ни один белый человек. Только арабы и толпы туристов. Туристы в отелях, а арабам все равно есть ли душ дома.Мечтать о том, что когда-нибудь исторический центр действительно будет чистым, светлым и красивым уже точно не придется. Октябрьские районные выборы показали ошеломительный результат. Партия, которой было всего три месяца, и ее предвыборная кампания свелась ТОЛЬКО к раздаче листовок у метро, выиграла выборы. Название соответствующее –. Одного названия оказалось достаточно, чтобы собрать нужное количество победных голосов…Затем новогодняя елка на главной площади города оскорбила чувства мусульман перед празднованием католического Рождества, поэтому ее перенесли за целый квартал от площади. Ясли Христовы и рождественская музыка на площади тоже подверглись жесткой критике об ущемлении прав и свобод, осквернении чужой религии… Ясли остались, но в тишине!Мы называем их тупыми, но …может это все-таки мы тупы, раз принимаем их и оставляем???? Половины европейцев возмущается о том, что деньги налогоплательщиков идут на спасения Греции, Испании, Кипра и других проблемных стран из-за финансового кризиса. Но, наверно, ни один европейцев не задумался о том, что большая часть его налогов идет на пособия арабским мигрантам!Каждый эмигрант получается здесь денежное пособие от социальных служб, которые впридачу оплачивают ему квартиру и выдают сухой паек: 10 пачек макарон, сахар, консервы, крупа, хлеб и т.д. Пособие в среднем около 500 евро в месяц + квартира около 400 евро в месяц. Если в семье есть ребенок, то на него делаются доплаты от 200 евро в месяц… из-за чего у арабских семей по 5-6 детей, а то и больше.Они не стремятся к цивилизации, не стремятся к росту, образованию. Им плевать, что они живут в стране третьего мира и даже приезжая в развитые европейские страны, они просто оккупируют территорию, чтобы и дальше жить в своем же г…! Зачем ездить в Хургаду, Шарм-Эль-Шейх или Дубаи? Осталось завезти в Брюссель пальмы, белый песок и верблюдов, и у нас будет свой «курорт»