По прошествии 5 лет, кризис в Европе продолжается и захватывает все больше стран. Безработица увеличивается, цены в магазинах и на недвижимость растут, заработная плата уменьшается, а о премиях и социальной помощи Европа уже забыла – именно такую картину представляют нам средства массовой информации сегодня! Но как живут или «выживают» европейцы на самом деле? ВО СКОЛЬКО обходится жизнь в столице Европы?Мало кто имеет представления о действительно РЕАЛЬНОЙ жизни в Европе. Многие думают, что жить здесь, лучше чем в России, а кто-то наоборот считает, что нет места лучше, чем в России. Все мы по-своему правы и неправы одновременно. Как говорил Жванецкий М.М.: «Хорошо там, где нас нет». И этим все сказано.Но я попробую показать вам экономическую сторону жизни в Европе на примере стран Бенилюкса, Франции и Германии. А вот где вы потом захотите жить – это уже на ваше усмотрение….Начнем с аспектов заработной платы в Европе, потому что без нее невозможно оплачивать квартиру, ходить за продуктами и прочее.На сегодняшний день Бельгия входит в пятерку стран ЕС и еврозоны по уровню долговой нагрузки – 104,5 % к ВВП по итогам первого квартала 2013 года, что соразмерно 394,22 млрд евро. Для сравнения, в абсолютном выражении российский внешний государственный долг на 1 июня 2013 года составил 49,568 млрд долларов, что является одним из самых низких показателей в Европе.Германия - крупнейшая экономика Европы, все страны, по мнению политиков, должны равняться на эту страну. Но мало кто догадывается, что госдолг этого сильного экономического государства составляет астрономическую сумму в 2,15 трлн евро.Пожалуй, посоревноваться с Германией сможет только Италия – 2,034 трлн евро. Бесспорным лидером всей это unbelievable статистики стала Венгрия….23,336 трлн евро. Вот так то!Однако, все эти цифры для многих людей мало, что значат, и жить совсем не мешают, поэтому перейдем к фактам насущным. Население еврозоны составляет 332,88 млн человек, из которых 19,34 млн человек безработные по данным за май текущего года. Мы жалуемся на плохую жизнь в России…. где безработица 4 млн человек при учете населения в 143 млн человек. То есть даже в долевом отношении, безработица в России в ДВА РАЗА меньше, чем в еврозоне - 17 странах Европы.По данным за май 2013 года более 8,6% бельгийцев числятся безработными и получают ежемесячное пособие по безработице в размере 70-80% от получаемой ранее зарплаты, а средний годовой уровень инфляции на июнь в стране составляет 1,59%.Примечательно, что средняя заработная плата в Брюсселе составляет 1918,88 евро без учета налогового обложения, в Париже - 2216 евро, в Амстердаме – 2400 евро, а в Берлине - 2363.33 евро. После вычета налогов и отчислений в пенсионный фонд на руки каждый бельгиец в среднем получает от 1000 до 1500 евро в месяц.Но и здесь есть свои нюансы, так как все работающее население Бельгии делится на два типа: salary и indépendant, т.е. независимые. В первом случае работодатель сам вычитает из зарплаты сотрудника все положенные налоги и отчисления, а во втором – работник в конце каждого года лично заполняет декларацию о доходах и уплачивает налог.Вы уже видимо обрадовались высоким зарплатам и полезли искать вакансии в Европе?Вспомните о количестве безработных в Европе, которые имеют конкурс по 15 человек на место. Да и помимо всего прочего, здесь существую негласное правило – на вакантную должность директор должен принять местного работника… Чтобы принять на работу иностранца ( которому еще надо и вид на жительство делать, и перед налоговой отчитываться весь год), работодатель должен доказать европейскому государству, что вы уникальный и исключительный специалист коих нет в данной стране. А вы уверены, что вы уникальный и исключительный?!Среди стран валютного блока самая высокая ставка минимальной заработной платы зафиксирована в Люксембурге, ее размер составляет 1750 евро. Бельгия оказалась скромнее – всего около 1200 евро. В европейском понятии «минимальная заработная плата» аналогична российскому термину - это наименьшая сумма, которую по закону работодатель обязан выплачивать работнику в виде зарплаты. Не менее интересна информация о прожиточном минимуме… Например, в Бельгии на одного человека он составляет 785 евро, во Франции – 954 евро, в Голландии -1150 евро, в Германии - 646 евро.Для сравнения, средняя заработная плата по России по данным Росстата варьируется в районе 660 евро, минимальная з/п составляет 130 евро, а прожиточный минимум всего 150 евро в месяц. Вот такой вот парадокс - минимальной зарплаты в РФ хватает лишь на часть прожиточного минимума…Прожиточный минимум или, как ее в простонародье называют «корзина выживания» - главный показатель условий жизни в той или иной стране. В следующий пост постараюсь наглядно собрать «корзину выживания» Бельгии и оценить российскую потребительскую корзину по европейским меркам, то есть, во сколько обойдется российская корзина в Бельгии...