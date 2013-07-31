Евро к рублю достиг своего максимального показателя за последние два года... КАК?!

Наверно только в нашей стране такое может быть..евро за полгода вырос в цене колоссально! Еще в январе эта чудесная единая европейская валюты стоила к рублю всего то 39 рублей 64 копейки.Но самое интересно, конечно же, причины роста!По данным любезно представленным в глобальной сети их несколько ( причин роста/снижения стоимости валюты):Если разбирать подробно каждую причину, то можно уйти в непролазные дебри финансово-экономических показателей на пару дней. НО!Это все равно не объясняет тот факт, что сейчас со стороны Европы ничего не влияет на курс евро/рубль, так как КАНИКУЛЫ. Какая тоговля, какое наращивание выпуска национальной валюты? Тут уже отдыхаеют все и давно. Лето- не сезон работы в Европе. Это первый пункт "непонятка" роста евро сегодня.Второе - доверие.... Какое доверие к евро может увеличить его стоимость после согласования помощи Кипру и на очереди Словения? И сзади еще подпирают Греция, Испания, Ирландия и Португалия?И последнее - планы на будущее? Ни у кого нет четкого прогноза на будущее евро. Ни МВФ, ни ЕЦБ, ни ЕК, ни ОЭСР... НИКТО не знает, что будет завтра! Одни догадки, одни предположения, которые по сути своей являются двоякими.Вы кстати никогда не замечали, что все политики в своей речи туманно придерживаются двух вариантов, чтоб не прогадать, когда "случиться" одно или второеНу а теперь, кто сможет мне доступно объяснить, почему мне мой любимый РОСБАНК предлагает купить ЕВРО у них аж за 44 рубля 13 копеек?!