Евро к рублю достиг своего максимального показателя за последние два года... КАК?!

Наверно только в нашей стране такое может быть..евро за полгода вырос в цене колоссально! Еще в январе эта чудесная единая европейская валюты стоила к рублю всего то 39 рублей 64 копейки.
Но самое интересно, конечно же, причины роста!
По данным любезно представленным в глобальной сети их несколько ( причин роста/снижения стоимости валюты):
1)внешнеторговый баланс страны-эмитента валюты;
2)действия денежных властей страны-эмитента (в том числе, наращивание выпуска национальной валюты);
3)планы на будущее (инвестиционные проекты компаний и государств, предусматривающие капитальные затраты в той или иной валюте, долгосрочные контракты и т.д.);
4)доверие к валюте (использование ее для хранения сбережений, долгосрочных займов и защиты от рисков, связанных с изменением курсов валют).
Если разбирать подробно каждую причину, то можно уйти в непролазные дебри финансово-экономических показателей на пару дней. НО!
Это все равно не объясняет тот факт, что сейчас со стороны Европы ничего не влияет на курс евро/рубль, так как КАНИКУЛЫ. Какая тоговля, какое наращивание выпуска национальной валюты? Тут уже отдыхаеют все и давно. Лето- не сезон работы в Европе. Это первый пункт "непонятка" роста евро сегодня.
Второе - доверие.... Какое доверие к евро может увеличить его стоимость после согласования помощи Кипру и на очереди Словения? И сзади еще подпирают Греция, Испания, Ирландия и Португалия?
И последнее - планы на будущее? Ни у кого нет четкого прогноза на будущее евро. Ни МВФ, ни ЕЦБ, ни ЕК, ни ОЭСР... НИКТО не знает, что будет завтра! Одни догадки, одни предположения, которые по сути своей являются двоякими.
Вы кстати никогда не замечали, что все политики в своей речи туманно придерживаются двух вариантов, чтоб не прогадать, когда "случиться" одно или второе
Ну а теперь, кто сможет мне доступно объяснить, почему мне мой любимый РОСБАНК предлагает купить ЕВРО у них аж за 44 рубля 13 копеек?!
Комментарии 3
Я про евро.
Знаю одного "спеца"(ВИПами занимается). Он полтора года назад бил себя в грудь (та еще грудь), предсказывая крушение евро в принципе - окончательно, т.е. навсегда.
Вижу я его редко. Но даже, если завтра встречу - напоминать его слова не буду.
Людям свойственно ошибаться.
РОСБАНК был любим потому что у них "добрый" процент на снятие наличных средств в банкоматах европы... а вот нынешний курс совсем "не добрый", и любить я начинаю его меньше и меньше;)
В начале 2009 только треть по 45 рублей на рубли поменяла, в остальных до сих пор сижу. А процент ведь по ним меньше. Максимум 8% годовых - но это не до востребования, а на 3 года. А будет оно через 3 года?
Этот который ВИПами занимается, может быть, специально цену заговаривал, чтобы ВИПы купили по 39 рублей 64 копейки или сколько оно там полтора года назад стоило.
На самом деле Вы правы, Евгения, аналитики и политики всегда предсказывают два сценария, при этом один из них может быть обозван крайне маловероятным. И потом зачастую именно этот сценарий и наблюдается в реальности.