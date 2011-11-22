Как нобелевский лауреат спас Совет директоров крупного российского банка

К счастью, это не сказка, а реальный случай. При необходимости могу доказать. Банк называть не буду по понятным причинам.



Совет директоров состоял из 12-ти человек. Каждый из них - известная, уважаемая и амбициозная личность. Это очень важно! Почему - станет ясно в дальнейшем.



Перед банком стояла задача определения приоритетных направлений его развития. Для её решения была приглашена консалтинговая компания (тоже не буду называть) из пятерки мировых лидеров. Консультанты трудились месяц и выдали продукт, который Советом директоров был забракован. Тем не менее, работу делать нужно. Но как? Решили делать своими силами. Но уже на самом раннем этапе стало понятно, что до финала можно и не дойти. Неразрешимой проблемой оказались разные точки зрения членов Совета директоров. Было совершенно непонятно, как в таких условиях выработать решение? Оказалось, что обычная процедура, - по большинству голосов, - здесь не проходила. И вот почему. Что значит отбросить мнение меньшинства? Это, так называемое “меньшинство”, состоит из уважаемых, амбициозных людей. Они дали понять, что для них неприемлемо, чтобы их мнение по ключевой проблеме жизни банка просто было отброшено!



По идее, желательно было бы найти какой-то компромиссный вариант решения задачи, который устроил бы всех без исключения членов Совета директоров. Ситуация осложнялась тем обстоятельством, что сроки поджимали, и частые совещания было затруднительно проводить, поскольку некоторые члены Совета вынуждены были выезжать в командировки. Назревала катастрофа!



В этот драматический момент случай свел меня с исполнительным директором банка, который поделился со мной наболевшей проблемой. Разумеется, я тут же рассказал ему про Медиану Кемени - известную в кругах специалистов по дисциплине “Decision Making” (методы поддержки принятия решений) технологию выработки компромиссного мнения. В свое время, нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу доказал, что (несколько упрощая) эта медиана по сути является наилучшим компромиссным решением. Техническое образование исполнительного директора позволило ему быстро понять суть предложения, и он уцепился за него обеими руками. Мне немедленно было предложено реализовать упомянутую технологию. Тут же был озвучен и гонорар, который практически исключал отказ. Тем не менее, я заявил, что возьмусь за работу только в том случае, если будут выплнены 2 жестких условия:

1) все необходимые данные от членов Совета должен буду “выбивать” не я, а кто-то из помощников исполнительного директора.

2) каждый член Совета должен был заранее дать свое личное принципиальное согласие в том, что полученное компромиссное решение будет им безоговорочно принято как окончательное. (Разумеется, всем заинтересованным лицам было подробно разъяснено, как именно будет получено компромиссное решение.)



Условия были приняты и работа закипела.



Сбор мнений членов Совета проводился в 2 приёма. Сначала формировался общий, исчерпывающий список приоритетных направлений развития банка. Затем члены Совета ранжировали полученный список. Таким образом, было получено 12 различных индивидуальных ранжировок. После этого я построил медиану Кемени, т.е. компромиссную ранжировку (она получается в результате решения оптимизационной процедуры). Найденное таким образом решение было утверждено. Банк был спасен, а с ним и Совет директоров!



Здесь необходимо отметить 2 чрезвычайно важных обстоятельства. Во-первых, решение было получено без проведения совещаний. Помощник исполнительного директора работал с каждой персоной индивидуально. При этом некоторые члены Совета находились в других городах! Во-вторых, ни одно мнение не было отброшено. Дело в том, что при построении медианы Кемени, все индивидуальные ранжировки используются в равной мере и ни одна из них не отбрасывается.



Описанный случай заставил меня задуматься над вопросом - почему хорошо известные, удобные и эффективные методы принятия решений почти не используются российскими ТОР-менеджерами? Банальный ответ - они не знают о их существовании - не совсем справедлив. Некоторые знают. Тогда почему? Поразмыслив, я пришел к такому выводу: проблема заключается в том, что мало знать о существовании инструмента, нужно суметь найти его и (главное!) суметь им воспользоваться. Даже если скрипка Страдивари лежит у вас дома, то какой от нее толк, если вы не умеете на ней играть?





Примечание

1) Джон Джордж Ке́мени (венг. Kemény János György, англ. John George Kemeny; 31 мая 1926, Будапешт - 26 декабря 1992, Нью-Гэмпшир, США) - американский математик и специалист по информатике. Вместе с Томасом Курцем разработал язык Бейсик (1964). В 1970 году был избран 13-м президентом Дартмутского колледжа (одного из старейших и авторитетнейших университетов США) и занимал эту должность 11 лет.



2) Американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу (1921). Нобелевская премия по экономике (1972) "За новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния".