Мифы и реальность поддержки принятия решений

Посвящается Олегу Ивановичу Ларичеву, одному из лучших российских специалистов в области Decision Science (DS)В 1861 в США был принят первый федеральный закон о подоходном налоге. В том же году в России было отменено крепостное право.В 1948 году была основана компания RAND, крупнейшая в данный момент корпорация в области DS. В России до настоящего дня фактически отсутствует рынок услуг в области поддержки принятия решений.Мне могу сразу возразить, что такой рынок у нас есть. Например системы с технологией OLAP. Для прояснения ситуации придется сделать небольшой экскурс в терминологию.Последние годы в компьютерных журналах публикуется достаточно много статей, посвященных системам поддержки принятия решений. Английский эквивалент этого понятия - Decision Support System (DSS). Например, к системам этого типа относят системы, реализующие технологию OLAP (On-Line Analytical Processing). Эта категория ПО обеспечивает интерфейс доступа к многомерным, многосвязанным данным в больших (и сверхбольших) базах. Системы выдают результат в форме, определенной пользователем и удобной для анализа.Однако, в период, примерно, с начала 70-х годов до начала 90-х в Советском Союзе публиковались оригинальные и переводные статьи, также посвященные системам поддержки принятия решений. Тогда чаще применялся другой английский эквивалент - "Decision-Making Support System (DMSS)". Несмотря на полную идентичность русского названия, речь идёт по сути о различных сторонах систем одинаковой направленности.Коротко, суть различия в следующем: раньше под поддержкой принятия решений понимался инструментарий выработки рекомендаций для лица, принимающего решение (ЛПР), сейчас то же это понятие означает инструментарий подготовки данных для ЛПР.На первый взгляд может показаться, что различие незначительное. На самом деле оно принципиальное. Приглядимся к нему поближе.1. Инструментарий выработки рекомендаций (прежняя трактовка)Этот инструментарий помогает решить следующие задачи.А. Критериальный вариант:- сформировать множество альтернативных вариантов решения (далее - альтернатив),- сформировать множество критериев оценки альтернатив,- получить оценки альтернатив по критериям,- выбрать лучшую альтернативу, которая и выдается системой в качестве рекомендации.Реализация этого варианта СППР требует решения ряда нетривиальных проблем.Б: Вариант без использования критериев оценки альтернатив:- сформировать множество альтернативных вариантов решения,- получить результаты сравнения (например, попарного) альтернатив,- выбрать лучшую альтернативу, которая и выдается системой в качестве рекомендации.Второй вариант (Б) всегда (а первый очень часто) требует умения собирать и обрабатывать экспертную информацию. Особое место здесь принадлежит предпочтениям ЛПР. Можно сказать, что одной из важнейших задач СППР является максимально полное и адекватное выявление предпочтений ЛПР. На первый взгляд, это может показаться несложным и даже ненужным делом. Кажется, что достаточно детально распросить ЛПР о том, что же он хочет получить, и зафиксировать ответы. Однако, на практике быстро выясняется, что ЛПР чаще всего не может явно и точно сформулировать свои предпочтения. Значит, нужны специальные приёмы выявления его предпочтений. Особые проблемы возникают при проведении коллективных экспертиз. Одна из таких проблем: как корректно агрегировать различающиеся экспертные оценки?2. Инструментарий подготовки данных (новая трактовка)Этот инструментарий помогает решить следующие задачи:- подготовить базы данных (часто объемные и содержащие сложные взаимосвязи),- организовать гибкий и удобный доступ к базам данных через мощные средства формирования запросов,- получить результаты запросов в форме, максимально удобной для последующего анализа,- использовать мощные генераторы отчетов.На это накладываются проблемы работы в сетях разного уровня и назначения, защита данных от потерь, несанкционированного использования, и т.п.Разумеется, оба инструментария призваны обеспечить процесс принятия решений. Однако, первый сосредоточен на сравнении альтернатив с целью выбора лучшей, второй - на подготовке данных для последующего анализа. Фактически, второй инструментарий не предполагает выдачу рекомендаций. Он выдает только данные, а процесс формирования альтернатив, их сравнения и выбора лучшей остается "за скобками". Первый инструментарий предполагает, что (1) вся информация, необходимая для выдачи рекомендации, должна быть собрана; (2) она должна быть оформлена в виде модели выбора: "альтернативы + критерии + оценки".Поэтому, можно сказать, что второй инструментарий, по сути, есть подготовительный этап к первому, поскольку он только готовит данные, но не преобразует их в форму указанной модели выбора. Стало быть, для второго инструментария больше подошло бы название "система подготовки данных для принятия решения".Таким образом, в этом блоге под термином «поддержка принятия решений» подразумевается первый вариант, т.е. подготовка рекомендаций для ЛПР.(Продолжение следует)